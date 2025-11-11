(VTC News) -

Có những lầm tưởng tuy sai nhưng khá vô hại. Chẳng hạn, quan niệm phải “nổ máy làm nóng” động cơ vào những ngày lạnh, hay việc để xe nổ máy chờ vài phút thì tiết kiệm xăng hơn là tắt đi bật lại - cùng lắm chỉ làm "tổn thương" ví tiền của tài xế chứ không đe dọa trực tiếp đến an toàn.

Tuy nhiên, có những ngộ nhận khác không chỉ sai về mặt kỹ thuật, mà còn có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Đó là những "kinh nghiệm chết người" cần được loại bỏ ngay lập tức.

Dưới đây là 4 trong số những ngộ nhận nguy hiểm như vậy:

Luôn giữ tay ở vị trí 10 giờ và 2 giờ trên vô lăng

Ở thời đại ô tô còn chưa có hệ thống trợ lực lái và cần vô lăng lớn, việc giữ vô lăng ở vị trí "10 giờ và 2 giờ" được nhiều người tin rằng sẽ giúp tăng lực đòn bẩy và kiểm soát tay lái tốt hơn. Quan niệm này cho đến nay vẫn còn phổ biến, có lẽ do ở một số gia đình, việc dạy lái xe thường mang tính "cha truyền con nối".

Việc giữ vô lăng ở vị trí "10 giờ và 2 giờ" được nhiều người tin rằng sẽ giúp tăng lực đòn bẩy và kiểm soát tay lái tốt hơn. (Ảnh: i-Stock)

Theo các chuyên gia, quan niệm này tiềm ẩm một mối nguy hiểm đến từ vị trí túi khí giữa vô lăng. Ngay cả khi va chạm ở tốc độ vừa phải, túi khi này sẽ bung ra với tốc độ lên tới 290 km/h, có thể gây chấn thương cho người lái dù không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đặt tay trên vô lăng ở vị trí “10 giờ và 2 giờ”, bàn tay (và cả cẳng tay) sẽ nằm gần tâm vô lăng hơn so với vị trí 3 giờ và 9 giờ. Do đó, chấn thương xảy ra sẽ còn tệ hơn nếu va chạm đúng lúc tài xế đang đánh lái. Nghiêm trọng hơn, chúng có thể gây bong tróc da, loại chấn thương đủ để khiến người ta "bỏ ô tô" và chuyển sang đi bộ.

Do đó, nhiều chuyên gia thường khuyến nghị người lái ô tô giữ vô lăng ở vị trí "3 và 9 giờ" khi lái xe, đồng thời lưu ý gác ngón tay cái lên vành vô lăng, thay vì nắm chặt cả bàn tay, để tránh nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi va chạm xảy ra.

Vừa lái xe vừa bấm điện thoại ở chế độ hands-free vẫn an toàn

Khi một người vừa cầm lái, vừa sử dụng điện thoại, dù đang ở chế độ không dùng tay, sự tập trung não bộ của bạn vẫn bị "xé lẻ". (Ảnh: Christiana Care)

Để đáp ứng nhu cầu của những người bận rộn - vừa lái xe vừa dùng điện thoại, công nghệ điều khiển bằng giọng nói và chế độ "rảnh tay" (hands-free) ra đời. Chế độ này cho phép tài xế vừa lái xe vừa gọi điện, nhắn tin bằng giọng nói. Và ở hầu hết các nơi, việc này được xem là hợp pháp.

Nhưng đừng vội đánh đồng giữa "hợp pháp" và "an toàn". Khi một người vừa cầm lái, vừa sử dụng điện thoại, dù ở chế độ "rảnh tay", sự tập trung não bộ của bạn vẫn bị "xé lẻ". Bạn sẽ phải dành một phần sự tập trung cho việc quan sát đường sá, xe cộ xung quanh, một phần cho câu chuyện qua điện thoại đang dở dang.

Hậu quả là phản ứng của người lái sẽ chậm đi đáng kể. Và chỉ một khoảnh khắc lơ là đó cũng đủ để người lái không kịp xử lý các tình huống bất ngờ ập đến.

Do đó, quan niệm "hands-free" là an toàn tuyệt đối là một lầm tưởng tai hại.

Lái xe dưới tốc độ cho phép trên cao tốc sẽ an toàn hơn

Ai cũng biết rằng tốc độ càng thấp, hậu quả càng ít nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Vì vậy, một số người ngộ nhận rằng nếu lái xe càng chậm, đặc biệt là trên cao tốc, thì càng an toàn.

Điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết nếu ô tô của bạn là phương tiện duy nhất chạy trên cao tốc. Trên thực tế, điều này sẽ không bao giờ xảy ra và đó chính là mấu chốt vấn đề.

Một số người ngộ nhận rằng nếu lái xe càng chậm, đặc biệt là trên cao tốc, thì càng an toàn. (Ảnh: J.D.Power)

Khi mọi phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với vận tốc khoảng 90 km/h, vị trí tương đối giữa các xe là tĩnh, không xe nào quá sát xe nào. Tuy nhiên, nếu một phương tiện khác chỉ chạy với vận tốc khoảng 72 km/h đột ngột "chen chân" vào cao tốc, trạng thái an toàn tĩnh này sẽ bị phá vỡ.

Khi đó, những chiếc xe phía sau (vốn đang muốn đi 90 km/h) sẽ phải phanh gấp, tạo ra một phản ứng dây chuyền. Các tài xế bắt đầu nôn nóng, tìm cách "liều mình" lách qua để vượt chiếc xe chậm chạp và gây ra một mớ hỗn độn.

Người lái chiếc xe 72 km/h, vốn nghĩ mình an toàn nếu đi chậm, lại chính là tâm điểm của sự hỗn loạn đó. Trớ trêu thay, chiếc xe này lại có nguy cơ cao nhất bị cuốn vào một vụ tai nạn... do chính nó gián tiếp gây ra.

Nguyên tắc này cũng đúng với cho những người "cố thủ" ở làn tốc độ cao (làn nhanh) nhưng lại nhất quyết chạy ở tốc độ cho phép thấp nhất.

Xe 4WD hoặc AWD luôn an toàn

Một chiếc xe dẫn động 4 bánh (4WD) có khả năng di chuyển qua địa hình gồ ghề, không bằng phẳng, trơn trượt hoặc rất dốc. Thậm chí, nhiều loại ô tô ở thời điểm hiện tại có cả hệ thống dẫn động tất cả các bánh (AWD), có khả năng truyền lực kéo đến cả 4 bánh, hoặc tự động kích hoạt khi xe cần thêm độ bám đường.

Tuy nhiên, chính những công nghệ này lại vô tình sinh ra một cảm giác an toàn "ảo", và đây mới là điều thực sự nguy hiểm.

Một chiếc xe dẫn động 4 bánh (4WD) có khả năng di chuyển qua địa hình gồ ghề, không bằng phẳng, trơn trượt hoặc rất dốc. (Ảnh: CarsGuide)

Những người lái xe 4WD dễ nảy sinh cảm giác tự tin rằng xe của họ "bất khả chiến bại", có thể đi bất cứ đâu. Dần dần, nhiều người dùng xe AWD cũng ngộ nhận xe của họ "thần thánh" y như 4WD và bắt đầu chủ quan.

Sự thật là, dù cả hai hệ thống này giúp tăng độ bám đường trên mặt đường trơn, nhưng không công nghệ nào có thể cứu nổi tài xế khi mất lái trên một mảng băng ở góc cua, hay bị "lướt ván" qua một vũng nước đọng trên cao tốc.

"Bám đường" không đồng nghĩa với "tuyệt đối an toàn". Không gì có thể thay thế được sự tỉnh táo và cẩn trọng của chính người cầm lái.