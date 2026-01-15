Đường thông thoáng khi Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn vào nội đô ban ngày

Từ hôm nay (15/1/2026), Hà Nội cấm xe tải có tổng trọng tải 2 tấn trở lên hoạt động tại khu vực nội đô vào ban ngày, theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP, thay thế Quyết định 06/2013 trước đây, với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn trong các khung giờ cao điểm.

Phạm vi áp dụng lệnh cấm được mở rộng so với trước, bao gồm khu vực bên trong đường Vành đai 3,5 thay vì chỉ giới hạn trong Vành đai 3 như trước đây. Các khung giờ cao điểm gồm buổi sáng từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày. Ở nội đô, xe tải dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Ngay trong ngày đầu tiên quy định có hiệu lực, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Dòng phương tiện lưu thông ổn định hơn, hiện tượng ùn ứ kéo dài giảm rõ rệt so với những ngày trước đó.

Tại khu vực Vành đai 3 , áp lực giao thông phần nào được giải tỏa. Trên nhiều đoạn tuyến, mật độ phương tiện giảm, các dòng xe di chuyển đều, ít xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài ở các điểm nhập làn và nút giao lớn.

Tại các trục đường vốn thường xuyên chịu áp lực giao thông cao như Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, tình trạng ùn tắc giảm.

“Sáng nay tôi đi từ khu vực Nguyễn Trãi lên Vành đai 3 rồi về Lĩnh Nam, thời gian di chuyển nhanh hơn hẳn so với thường lệ. Bình thường quãng đường này hay bị tắc kéo dài, nhưng hôm nay chỉ mất chưa đến nửa tiếng”, anh Nguyễn Văn Hòa (trú tại phường Hoàng Mai) cho biết.

Cùng chung nhận định, chị Trần Thu Phương (sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng việc hạn chế xe tải ban ngày đã giúp giảm áp lực giao thông nội đô. “Tôi đi từ khu vực Tam Trinh lên Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm chiều mà không gặp cảnh ùn ứ như mọi khi. Xe máy và ô tô con di chuyển khá đều, không bị chen chúc nhiều như trước”, chị Phương chia sẻ.

Một số khu vực trọng điểm khác như Ngã Tư Sở, đường Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn... cũng ghi nhận sự cải thiện về giao thông trong giờ cao điểm.

Hiện trên địa bàn thành phố có 5 loại ô tô dịch vụ được phép hoạt động, bao gồm: Ô tô công vụ, công ích; xe tải; xe tập lái; xe buýt và xe chở học sinh; xe kinh doanh vận tải hành khách. Đối với ô tô tải, trừ xe dưới 2 tấn được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; các xe khác không được chạy ở nội đô ban ngày.

Trường hợp đặc biệt cần hoạt động ngoài khung giờ quy định, cơ quan chức năng sẽ xem xét cấp phép bằng văn bản: Công an thành phố cấp giấy chấp thuận cho xe tải từ 2 đến 10 tấn. Sở Xây dựng cấp giấy chấp thuận đối với xe tải trên 10 tấn.

Phạm vi, ranh giới giữa nội đô và ngoại đô theo quyết định mới được xác định bởi các tuyến đường: Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) - Xuân Phương - Đường 70 - đường gom phải Đại lộ Thăng Long - nút giao An Khánh - Đường gom trái Đại lộ Thăng Long;

Tiếp đến là các tuyến đường nằm trên đường Vành đai 3,5 gồm: Đường Hoàng Tùng - Đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Phúc La (Hà Đông cũ); đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) - Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên - đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng.