Cận cảnh hơn 200 màn hình LED được lắp đặt dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án thí điểm xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống màn hình LED tại khu vực gầm cầu cạn Vành đai 2. Đề án cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư triển khai nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, kết hợp khai thác quảng cáo, đồng thời góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường dọc tuyến.
Theo phương án được chấp thuận, Công ty Cổ phần Vinasing Group sẽ lắp đặt tổng cộng 210 màn hình LED dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao, đoạn từ khu vực Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy.
Trong số này, có 26 màn hình diện tích 18 m², 164 màn hình diện tích 12 m² và 20 màn hình diện tích 3 m², được bố trí tại các trụ cầu dọc tuyến.
Hệ thống màn hình LED được sử dụng cho mục đích tuyên truyền chính trị và quảng cáo theo hình thức luân phiên, với thời lượng phát sóng chia đều theo tỷ lệ 50/50. Đổi lại, toàn bộ công tác dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc hệ thống cây xanh… cả trên cao lẫn dưới thấp dọc tuyến Vành đai 2 sẽ do công ty thực hiện.
Dự kiến màn hình LED sẽ vận hành từ 6h30 - 23h30 hàng ngày.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News trong ngày 15/1, tại khu vực chân cầu cạn gần nút giao Trường Chinh - Giải Phóng, 5 màn hình LED được bật sáng và trình chiếu nội dung tuyên truyền.
Các màn hình này phát thông điệp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng thời hiển thị nội dung chúc mừng năm mới 2026.
Tại khu vực đường Trường Chinh, nhiều màn hình LED đã hoàn tất việc lắp đặt nhưng chưa được đưa vào vận hành.
Trong khi đó, tại tuyến Đại La, dưới chân cầu cạn mới hoàn thiện phần khung, chưa lắp đặt hệ thống màn hình.
Các màn hình hoạt động tạo không gian ánh sáng nổi bật giữa dòng phương tiện lưu thông.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân cho rằng việc trình chiếu hình ảnh, thông tin về Thủ đô cùng các nội dung chào mừng Đại hội XIV của Đảng là cần thiết. Tuy nhiên, họ kiến nghị cần điều chỉnh, kiểm soát cường độ ánh sáng vào ban đêm để tránh gây chói, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Đơn vị vận hành cho biết hệ thống màn hình LED sử dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng tự điều chỉnh độ sáng phù hợp với điều kiện ngày và đêm, bảo đảm không ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn giao thông.
