Toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km, cắt qua nhiều tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh.
Dự án được phê duyệt vào cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó, công tác giải phóng mặt bằng chiếm tới 6.000 tỷ đồng. Đây là lý do khiến dự án này được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh".
Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến trước 15/1/2026.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, dự án thu hồi 153.341m² đất của 1.983 hộ gồm: Phường Ô Chợ Dừa 29.745m²/591 hộ, phường Láng 30.047m²/597 hộ, phường Giảng Võ 40.015m²/795 hộ, cùng 53.534m² đất giao thông. Đến ngày 23/11, việc đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đã hoàn tất; 1.950/1.983 phương án được phê duyệt và chi trả cho 1.308 hộ với tổng số tiền 2.635,4 tỷ đồng. Riêng phường Giảng Võ đã hoàn tất phê duyệt toàn bộ 795/795 phương án giải phóng mặt bằng.
Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giảng Võ đã ban hành kế hoạch “chiến dịch” 20 ngày đêm nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, nhằm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố. Đáng chú ý, phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết như ngừng điện, nước, rào tôn… với các hộ cố tình không chấp hành và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý, cưỡng chế thu hồi mặt bằng khi cần thiết, bảo đảm đúng quy định.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, nhiều điểm trên tuyến Đê La Thành đã được quây tôn, chuẩn bị phá dỡ. Trong đó, tại hai nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, công tác phá dỡ đang được triển khai khẩn trương.
Nhiều cửa hàng trên phố Đê La Thành đã đóng cửa, treo biển chuyển địa điểm, người dân cũng gấp rút di dời tài sản.
Với những hộ dân đã di dời xong, lực lượng chức năng quây rào tôn và bắt đầu phá dỡ.
Hiện tại, UBND phường Giảng Võ đã cắt điện, nước và quây tôn đối với 138/144 hộ chưa bàn giao mặt bằng; 174 hộ chưa nhận tiền và nhà tái định cư (đã có quyết định bán nhà tái định cư của Sở Xây dựng).
Đến ngày 2/12, nhiều điểm đã được phá dỡ xong.
Nhiều căn nhà được di dời, bên trong chỉ còn lại đống đổ nát.
Trong khi đó, một số hộ dân vẫn cố bám trụ phía sau lớp hàng rào tôn vừa được quây kín.
Một phần mặt bằng trên đường Đê La Thành đã được giải phóng, hiện các hộ dân vẫn sử dụng để chứa đồ và kinh doanh.
Trong khi đó, trên đường Đê La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ), các hộ dân vẫn chưa di dời để giải phóng mặt bằng.
Điểm cuối của dự án là nút giao Voi Phục đã được thi công hoàn thiện và sẵn sàng kết nối với tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục trong tương lai. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc trên trục La Thành và tăng cường kết nối với trung tâm thành phố Hà Nội.
