Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã hoàn thành nhiều tuyến đường trọng điểm như đường 319 nối dài và nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường ra cảng Phước An, nâng cấp mở rộng ĐT741. Dự kiến cuối năm 2025, sân bay Long Thành sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác đầu 2026; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM cũng sẽ thông xe kỹ thuật cuối năm nay. Đồng Nai cũng khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Tân Phú, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, và động thổ cầu Mã Đà.