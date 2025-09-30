Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

(VTC News) -

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 156.000 đảng viên đến từ 103 đảng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 71 thành viên. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau đại hội, ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm có: Bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Thái và ông Nguyễn Văn Gấu.

Đồng thời công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đoàn kết, tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng đó, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra mục tiêu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của Nhân dân; tự tin cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.