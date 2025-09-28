Đại hội Đảng bộ Cần Thơ: Xây dựng cực tăng trưởng quốc gia dẫn dắt cả vùng

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 485 đại biểu đại diện cho hơn 143.000 đảng viên từ 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.
Đại hội còn vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị -Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được. Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (trước đây) đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Quy mô nền kinh tế đạt 312.621 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41% năm; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 Đỗ Thanh Bình khẳng định một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu, khát vọng của TP Cần Thơ hòa chung vào khát vọng vươn mình, hùng cường của dân tộc. Với bản lĩnh kiên cường, truyền thống cách mạng vẻ vang và khát vọng vươn lên, Cần Thơ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao cho.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Văn Lâu, cho biết Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn phát triển tiếp theo, tương xứng vị thế trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng là báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Về mục tiêu chung, TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Là trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng...
Đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.
Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là Cần Thơ phải chú trọng liên kết vùng; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy mạnh mẽ lợi thế và khai thác không gian phát triển mới, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ của vùng và cả nước.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cho biết bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bằng. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm, trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 77 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; trong đó, có 18 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Đoàn đại biểu của TP Cần Thơ dự đại hội cấp trên.
Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu. Trong đó, GRDP đến 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 10-10,5%/năm trở lên.
Thu nhập bình quân đầu người đến 2030 đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm.
Kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ và thu ngoại tệ phấn đấu đến 2030 đạt 8,2 tỷ USD.
Tổng thu ngân sách tăng 15% mỗi năm, đến 2030 đạt khoảng 57.000 tỷ đồng...
