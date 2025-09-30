Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ vàng để tăng trưởng bứt phá

(VTC News) -

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đại hội lần này có sự tham gia của 450 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 131.000 đảng viên toàn tỉnh.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của tỉnh trong bối cảnh cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ, vận hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Nai phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,11%/năm, thu ngân sách vượt dự báo, môi trường đầu tư được cải thiện.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Về dự Đại hội còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Vũ Hồng Văn thẳng thắn chỉ ra vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi đại hội lần này phải nêu cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị các văn kiện đại hội ngắn gọn, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ thực hiện, với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đồng Nai hiện có diện tích tự nhiên gần 13.000 km², dân số gần 4,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng nước sâu Phước An cùng hệ thống cao tốc kết nối vùng.

Việc hình thành đô thị sân bay Long Thành và chuỗi đô thị cảnh quan ven sông Đồng Nai sẽ trở thành động lực kép thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, logistics, bất động sản, tài chính và du lịch.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai phát biểu tại Đại hội.

Ngoài thế mạnh công nghiệp, tỉnh còn có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở để Đồng Nai tận dụng dư địa, phát huy lợi thế, bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I mang sứ mệnh đồng hành và kiến tạo với tinh thần cầu thị, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ ‘vàng’ để tăng trưởng bứt phá, xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các chỉ tiêu thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

Theo Bí thư tỉnh Đồng Nai, đại hội lần này có hai nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đây là dịp để thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.