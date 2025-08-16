Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc, hứa hẹn mở đường cho hoà bình ở Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đạt một số tiến triển" và "tiến triển lớn" trong cuộc gặp song phương. Tuy nhiên, ông nói thêm, "sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có được thỏa thuận".

"Tôi sẽ triệu tập NATO ngay sau đây. Tôi sẽ triệu tập những người mà tôi cho là phù hợp. Và tất nhiên, tôi sẽ gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông ấy về cuộc họp hôm nay. Quyết định cuối cùng là ở họ", ông Trump nói.

“Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và đã thống nhất được nhiều điểm", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo sau cuộc gặp. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Nga cho hay, cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ - Nga diễn ra trong bầu không khí tôn trọng.

"Các cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí tôn trọng, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, rất kỹ lưỡng và hữu ích”, ông Putin nói, cảm ơn ông Trump với lời mời tới Alaska.

“Việc gặp nhau ở đây là hoàn toàn hợp lý, bởi vì mặc dù hai nước chúng ta cách nhau bởi đại dương nhưng thực tế lại là những nước láng giềng gần”.

“Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo và tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề đó. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng ta đạt được cùng nhau sẽ giúp tiến gần hơn đến mục tiêu đó và mở đường cho hòa bình ở Ukraine", nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Ông Putin nói về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô nước Nga với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ nói: "Đó là một điều thú vị. Tôi thấy điều đó có thể xảy ra".