Toàn cảnh công trường thi công cây cầu kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Dự án sẽ phân bổ lưu lượng giao thông, hạn chế phương tiện từ phía Bắc và Tây Bắc đi qua trung tâm khi di chuyển về phía Đông Nam, qua đó giảm ùn tắc trên các tuyến đường như Vành đai 3, Giải Phóng, đường 70. Đồng thời, công trình tăng cường kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa, góp phần giãn dân, giảm áp lực giao thông nội đô và giảm tải cho các cầu lớn trên địa bàn Hà Nội.