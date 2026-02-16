Toàn cảnh công trường thi công cây cầu kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Cầu Ngọc Hồi - dự án giao thông trọng điểm bắc qua sông Hồng - đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tổng mức đầu tư hơn 11.844 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng tạo trục kết nối mới giữa Hà Nội và Hưng Yên, góp phần giảm áp lực cho hệ thống cầu hiện hữu trong khu vực.
Theo thiết kế, toàn tuyến dự án dài khoảng 7,5km. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, mặt cắt rộng hơn 32m. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028.
UBND TP Hà Nội cho biết, cầu Ngọc Hồi nằm trong danh sách 7 công trình cầu thành phố lên kế hoạch khởi công trong năm 2025. Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng về chính trị – kinh tế, góp phần tăng cường liên kết vùng, bảo đảm yêu cầu về an ninh – quốc phòng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch hai bên sông Hồng.
Việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi được xác định có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên. Dự án đồng thời liên thông với hệ thống các trục hướng tâm của Hà Nội như: trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ…
Dự án sẽ phân bổ lưu lượng giao thông, hạn chế phương tiện từ phía Bắc và Tây Bắc đi qua trung tâm khi di chuyển về phía Đông Nam, qua đó giảm ùn tắc trên các tuyến đường như Vành đai 3, Giải Phóng, đường 70. Đồng thời, công trình tăng cường kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa, góp phần giãn dân, giảm áp lực giao thông nội đô và giảm tải cho các cầu lớn trên địa bàn Hà Nội.
Sau hơn 5 tháng khởi công, nhà thầu đang đẩy nhanh thi công cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp và đường dẫn cầu phía xã Bát Tràng.
Các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị, tập trung thi công các hạng mục dầm và khoan cọc nhồi tại các trụ giữa sông.
Sau khi hoàn thiện, các khung thép sẽ được hạ xuống các mũi khoan với độ sâu hàng chục mét.
Cận cảnh nhà thầu thi công móng cọc trụ tháp chính cầu Ngọc Hồi.
Máy móc, vật tư được liên tục tập kết quanh công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi có bề rộng hơn 32 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu dẫn dài khoảng 6,52 km, bề rộng 33 m; đường dẫn đầu cầu phía Hưng Yên dài khoảng 300 m, rộng 33 m.
Lãnh đạo UBND xã Bát Tràng cho biết, để triển khai dự án cầu Ngọc Hồi, địa phương phải thu hồi hơn 17ha đất nông nghiệp ngoài bãi sông Hồng liên quan 384 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 122,5 tỷ đồng chi trả theo 4 đợt. Đến nay, xã đã hoàn thành 3 đợt trên 93 tỷ đồng và dự kiến hoàn tất đợt cuối trong tháng 12/2025, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi người dân theo Luật Đất đai 2024.
Việc nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng tại xã Bát Tràng tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, triển khai thi công đồng loạt cầu và đường dẫn.
Dự án cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề giãn dân, giảm tải giao thông nội đô Hà Nội và chia sẻ lưu lượng cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy.
Bình luận