Trực tiếp: Hàng vạn người háo hức xem hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Xe tăng, xe bọc thép di chuyển vào khu vực chính sự kiện
Xe tăng, xe bọc thép và các khí tài quân sự di chuyển vào khu vực chính của sự kiện
Khí tài quân sự sẵn sàng
Pháo lễ sẵn sàng
Người dân đổ lên phố chờ xem hợp luyện diễu binh
Người dân chờ từ sớm xem tổng hợp luyện
Người dân Thủ đô háo hức xếp hàng từ sáng sớm, tươi cười vẫy cờ và quạt in hình quốc kỳ, chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.
Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, nhiều người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng ngay trên vỉa hè, tay cầm cờ Tổ quốc chờ đoàn diễu binh đi qua.
Người dân đổ ra đường, đồng loạt giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc máy bay bay qua Lăng Bác sáng 21/8.
Người phụ nữ giơ cao lá cờ Tổ quốc, hòa cùng không khí sôi động, reo hò cổ vũ buổi tổng duyệt diễu binh.
Với băng rôn "Tôi yêu Việt Nam" và nụ cười tươi, các cô gái trẻ tự tin thể hiện lòng yêu nước.
Gia đình anh Nguyễn Phạm Thạch (37 tuổi, Thái Nguyên) có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h. Anh chia sẻ: "Đi xem tổng duyệt diễu binh, không chỉ là được xem mà còn là được tận hưởng không khí lễ hội của dân tộc. Cả gia đình mình đã có một buổi sáng thật vui và đáng nhớ!"
Chị Đỗ Thị Trinh (54 tuổi, Chương Mỹ) cho biết đã đến đây từ 4h để có chỗ ngồi xem diễu binh đẹp nhất. Chị Trinh chia sẻ: "Từ sáng sớm tôi đã cùng các chị em có mặt để hòa mình vào không khí đặc biệt này. Mọi người đều rất phấn khởi, ai cũng yêu đất nước mình! Tự hào quá Việt Nam ơi!"
Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.
Đông đảo người dân tập trung tại một góc đường, kiên nhẫn chờ đợi đoàn diễu binh trong không khí sôi động và náo nhiệt.
Để có thể chứng kiến trọn vẹn sự kiện, hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm, mang theo đầy đủ đồ đạc, đồ ăn, thức uống để chuẩn bị cho một ngày dài chờ đợi đầy hào hứng.
Người dân không ngại vất vả, tìm một vị trí đẹp, sẵn sàng cho trải nghiệm xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay.
Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Bộ Quốc phòng cho biết, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.
Hai là lực lượng pháo lễ.
Ba là lực lượng không quân bay chào mừng.
Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội, 17 khối do Công an). Ngoài ra, Việt Nam mời đại diện các lực lượng quân đội từ 4 quốc gia gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu hành.
Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.
Sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
Lễ kỷ niệm bao gồm các nội dung: rước đuốc, bắn pháo lễ, đội hình không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối theo trình tự. Cụ thể, mở đầu là khối nghi trượng diễu hành, tiếp theo là các khối đi bộ gồm: Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội các nước bạn, dân quân tự vệ và Công an Nhân dân.
Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.
Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để Nhân dân có thể trực tiếp chứng kiến, thể hiện sự gắn bó, gần gũi giữa lực lượng tham gia diễu binh với Nhân dân. Sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm: Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn.
Khu vực tập kết vào khối Quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng); khối công an đường Phan Đình Phùng; khối quần chúng nhân dân đường Quán Thánh; khối xe pháo giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm; Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.
Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài: khối nghi trượng đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng Tám; khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an: đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.
Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.
Khối hồng kỳ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại Sân vận động Quần Ngựa.
Các khối quần chúng, khối văn hóa - thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy.
Tuyến xe tăng, bánh xích về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; tuyến xe bánh lốp: đi đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1; đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1.
Dự kiến vào 20h ngày 21/8, diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Các khối quân đội, công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân vào nội thành Hà Nội để chuẩn bị.
Trong khi đó các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào Sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng, khu vực trường đua F1 từ tối 18 - 19/8 để chuẩn bị cho buổi hợp luyện này.
Sau buổi tổng hợp luyện hôm nay, các lực lượng sẽ có thêm một buổi tổng hợp luyện vào ngày 24/8 và hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước ngày chính thức vào sáng 2/9.
Trực tiếp: Hàng vạn người háo hức xem hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình
Tin nóngThứ Năm, 21/08/2025 16:21:00 +07:00
(VTC News) -
Buổi tổng hợp luyện diễn ra tại Quảng trường Ba Đình quy mô sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng.
Dòng sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
- Người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cần biết thông tin này15:14 21/08/2025
- 8 lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành A80 14:17 21/08/2025
- Trung đoàn Đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh 2/913:15 21/08/2025
Bình luận