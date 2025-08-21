Trực tiếp: Hàng vạn người háo hức xem hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Xe tăng, xe bọc thép và các khí tài quân sự di chuyển vào khu vực chính của sự kiện

Xe tăng và các khí tài quân sự tập kết sẵn sàng ở khu vực đường Phan Đình Phùng, chuẩn bị cho lễ tổng hợp luyện.

Người dân đến mỗi lúc một đông

Khu vực phố Hàng Cháo cũng đã kín người dân ngồi chờ.

Hàng nghìn người dân Hà Nội hào hứng có mặt tại ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Người dân không ngại vất vả, tìm một vị trí đẹp, sẵn sàng cho trải nghiệm xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay.

Để có thể chứng kiến trọn vẹn sự kiện, hàng trăm người dân đã có mặt từ sáng sớm, mang theo đầy đủ đồ đạc, đồ ăn, thức uống để chuẩn bị cho một ngày dài chờ đợi đầy hào hứng.

Đông đảo người dân tập trung tại một góc đường, kiên nhẫn chờ đợi đoàn diễu binh trong không khí sôi động và náo nhiệt.

Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười và trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.

Chị Đỗ Thị Trinh (54 tuổi, Chương Mỹ) cho biết đã đến đây từ 4h để có chỗ ngồi xem diễu binh đẹp nhất. Chị Trinh chia sẻ: "Từ sáng sớm tôi đã cùng các chị em có mặt để hòa mình vào không khí đặc biệt này. Mọi người đều rất phấn khởi, ai cũng yêu đất nước mình! Tự hào quá Việt Nam ơi!"

Gia đình anh Nguyễn Phạm Thạch (37 tuổi, Thái Nguyên) có mặt ở khu vực Lăng Bác từ 6h. Anh chia sẻ: "Đi xem tổng duyệt diễu binh, không chỉ là được xem mà còn là được tận hưởng không khí lễ hội của dân tộc. Cả gia đình mình đã có một buổi sáng thật vui và đáng nhớ!"

Với băng rôn "Tôi yêu Việt Nam" và nụ cười tươi, các cô gái trẻ tự tin thể hiện lòng yêu nước.

Người phụ nữ giơ cao lá cờ Tổ quốc, hòa cùng không khí sôi động, reo hò cổ vũ buổi tổng duyệt diễu binh.

Người dân đổ ra đường, đồng loạt giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc máy bay bay qua Lăng Bác sáng 21/8.

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, nhiều người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng ngay trên vỉa hè, tay cầm cờ Tổ quốc chờ đoàn diễu binh đi qua.

Người dân Thủ đô háo hức xếp hàng từ sáng sớm, tươi cười vẫy cờ và quạt in hình quốc kỳ, chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Khối nữ sĩ quan Quân y.

Bộ Quốc phòng cho biết, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

Hai là lực lượng pháo lễ.

Ba là lực lượng không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội, 17 khối do Công an). Ngoài ra, Việt Nam mời đại diện các lực lượng quân đội từ 4 quốc gia gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu hành.

Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

Sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Lễ kỷ niệm bao gồm các nội dung: rước đuốc, bắn pháo lễ, đội hình không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối theo trình tự. Cụ thể, mở đầu là khối nghi trượng diễu hành, tiếp theo là các khối đi bộ gồm: Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội các nước bạn, dân quân tự vệ và Công an Nhân dân.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để Nhân dân có thể trực tiếp chứng kiến, thể hiện sự gắn bó, gần gũi giữa lực lượng tham gia diễu binh với Nhân dân. Sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm: Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn.