Diện mạo cầu Phong Châu nối hai bờ sông Hồng trước ngày thông xe

Ông Nguyễn Xuân Tưởng (ở xã Cẩm Khê) chia sẻ: “Cầu Phong Châu có vai trò vô cùng quan trọng, là tuyến đường huyết mạch giúp người dân hai bên bờ đi lại, giao thương. Vì vậy, tôi cũng như bà con nơi đây luôn mong cầu sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Trước kia, cầu phao hoạt động theo giờ và phụ thuộc vào dòng nước, nên nhiều khi tôi phải đi vòng đường khác gần 40km mới sang được bên kia sông. Nay ra xem cầu mới, thấy công trình được xây dựng thần tốc, lại hiện đại, chất lượng, chúng tôi thật sự rất vui mừng”.