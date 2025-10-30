Toàn cảnh 2 bệnh viện bỏ hoang ở TP.HCM chờ 'hồi sinh'

Sở Y tế TP.HCM vừa kiến nghị Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM cho phép Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương mở cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu), đồng thời đề xuất Bệnh viện Ung Bướu đặt cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).
Theo Sở Y tế TP.HCM, hai bệnh viện này là đơn vị công lập tự chủ tài chính, có thể sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư, mà không cần trích ngân sách nhà nước.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng được đánh giá phù hợp với định hướng nâng cao năng lực y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lập đề án thành lập cơ sở 2, trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 10, khuôn viên Bệnh viện Bà Rịa cũ rộng khoảng 2,5ha hiện trở thành khu nhà bỏ hoang, im lìm và xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không sử dụng.
Cây cối mọc um tùm từ sân lên đến hành lang, quấn quanh lan can cầu thang, che kín lối đi. Ở tầng trệt, nước đọng và rác thải xuất hiện dày đặc, tạo nên khung cảnh hoang phế.
Sau khi bệnh viện mới đưa vào hoạt động, toàn bộ khu Bệnh viện Bà Rịa cũ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm bao phủ bốn phía.
Cổng bệnh viện bị khóa kín nhiều năm, bên trong khuôn viên cỏ mọc um tùm. Sảnh chính, lối vào khoa cấp cứu cùng các dãy phòng từng là nơi điều trị bệnh nhân nay xập xệ, tường bê tông loang lổ, sơn bong tróc và rêu phủ đen đặc, tạo cảm giác lạnh lẽo, hoang tàn.
Bệnh viện Bà Rịa được xây dựng năm 1985, đi vào sử dụng từ tháng 8/1990 với tiền thân là Bệnh viện Châu Thành. Đến đầu năm 2015, cơ sở mới tại phường Tam Long, TP.HCM, rộng hơn 6,7ha, hoàn thành và đi vào hoạt động, thay thế cơ sở cũ đã xuống cấp.
Tương tự, tại trung tâm phường Vũng Tàu, khuôn viên Bệnh viện Lê Lợi cũng bị bỏ hoang nhiều năm, không còn hoạt động khám chữa bệnh. Bên ngoài, cổng bị khóa chặt, bảng hiệu phai màu, còn bên trong khuôn viên nhếch nhác, xuống cấp theo thời gian.
Sau hơn 3 năm bị bỏ hoang, nhiều hạng mục trong khuôn viên Bệnh viện Lê Lợi đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, thiết bị hư hỏng, tạo nên khung cảnh hoang tàn và nhếch nhác.
Tòa nhà khu B của Bệnh viện Lê Lợi hiện bong tróc sơn, lan can nứt nẻ, rêu bám phủ dày, cỏ mọc um tùm quanh lối đi.
Bệnh viện Lê Lợi được xây dựng từ năm 1939 trên diện tích khoảng 1,6ha. Năm 2021, bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Vũng Tàu và đến tháng 3/2022, chuyển sang cơ sở mới tại phường Phước Thắng, TP.HCM với quy mô gần 6ha. Khuôn viên Bệnh viện Lê Lợi cũ từ đó đóng cửa, không còn hoạt động, trở nên vắng vẻ và đìu hiu.
Trước thực trạng xuống cấp của hai bệnh viện cũ và đề xuất của Sở Y tế TP.HCM, nhiều người dân kỳ vọng việc chuyển các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giúp người bệnh không phải đi xa lên TP.HCM, giảm chi phí điều trị, giảm tải cho tuyến trên và tận dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất đang bỏ hoang.
Đề xuất này nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của TP.HCM tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, sau các chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo và ký kết chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Vũng Tàu.
