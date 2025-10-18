Cận cảnh khu đất 'vàng' bỏ hoang gần 10 năm giữa trung tâm TP.HCM

Năm 2021, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) từng đề xuất được thuê đất không qua đấu giá để thực hiện dự án, song các bộ ngành cho rằng đề xuất này không phù hợp vì khu đất là tài sản công và lĩnh vực đầu tư ngoài ngành nghề chính. UBND TP.HCM sau đó giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp, xử lý đất theo Nghị định 167 và làm rõ tính hợp pháp của dự án.