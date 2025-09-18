Nhà thi đấu 'đắp chiếu' nhiều năm ở TP.HCM sắp được hồi sinh

(VTC News) -

Nội dung trên được đại diện Sở Tài chính TP.HCM nêu tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 18/9.

Theo Sở Tài chính, dự án Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng - công trình từng được kỳ vọng khởi công trước 30/4/2025 để chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công.

Dự án hiện được thực hiện bằng vốn đầu tư công. UBND TP.HCM đã giao các sở ngành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.

Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng nhiều năm "đắp chiếu", dự kiến sẽ được khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2029.

Tuy nhiên, do chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chưa phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tham mưu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất dự án.

Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND phường Xuân Hòa rà soát, thống nhất quy mô dự án và các chỉ tiêu quy hoạch, để đề xuất phương án điều chỉnh. Sau khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch mới, từ nay đến tháng 4/2026, thành phố sẽ hoàn tất điều chỉnh quy hoạch. Đến tháng 5/2026, công trình được thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư; dự kiến quý 3/2027 khởi công và quý 1/2029 hoàn thành.

Trước đó, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Thủ tướng chấp thuận cho TP.HCM triển khai theo hình thức hợp đồng BT từ năm 2010. Đến năm 2018, UBND TP.HCM phê duyệt liên danh Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa và Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, dự án vẫn không thể triển khai.

Cuối năm 2024, UBND TP.HCM ban hành quyết định hủy bỏ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt năm 2016, dừng thực hiện dự án theo hợp đồng BT và chuyển sang đầu tư công. Sở Văn hóa và Thể thao được giao chuẩn bị đầu tư theo phương thức này.

Chủ tịch UBND TP.HCM khi đó yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình HĐND TP thông qua trước tháng 7/2024, phấn đấu khởi công trước 30/4/2025. Tuy nhiên, tiến độ đến nay vẫn chưa đáp ứng mục tiêu, khiến công trình trọng điểm này tiếp tục lỡ hẹn.