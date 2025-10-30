Cận cảnh trung tâm hành chính nghìn tỷ ở TP.HCM được đề xuất làm trường học

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nằm tại phường Bà Rịa (TP.HCM), được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 20ha. Công trình được khởi công năm 2009, hoàn thành vào năm 2012, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.
Mới đây, Sở Tài chính TP.HCM đã cập nhật và điều chỉnh phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất bàn giao Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Trường Đại học Y Dược TP.HCM để sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, sau khi nhiều sở, ban, ngành được di dời và tập trung làm việc tại trung tâm TP.HCM, khu trung tâm hành chính cũ chỉ còn sử dụng một phần nhỏ diện tích để giải quyết công việc chuyển tiếp.
Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gồm 6 cụm tòa nhà cao từ 5 đến 6 tầng, được xây dựng theo mô hình tập trung và thống nhất về kiến trúc. Công trình được thiết kế phục vụ hoạt động của các khối hành chính, nhà nước và chính trị của tỉnh, gồm Trung tâm Hội nghị, trụ sở khối Đảng – đoàn thể, trụ sở khối chính quyền và trụ sở UBND – Tỉnh ủy.
Bên cạnh các khối công trình chính, trung tâm còn được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như hồ điều hòa, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới điện, khuôn viên cây xanh và hệ thống camera giám sát, bảo đảm phục vụ đầy đủ nhu cầu hoạt động của toàn khu.
Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ được vẻ khang trang, hiện đại. Hệ thống hạ tầng và cảnh quan tại đây được duy tu, bảo dưỡng định kỳ, giúp công trình luôn trong tình trạng ổn định và sạch đẹp.
Tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nằm trong khuôn viên Trung tâm hành chính, từng là địa điểm tổ chức nhiều cuộc họp và sự kiện quan trọng của tỉnh.
Nổi bật giữa quần thể công trình là hồ nước rộng hơn 1ha, không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn giúp điều hòa không khí cho toàn khu vực.
Theo ghi nhận, các tòa nhà thuộc khối Đảng và đoàn thể tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hiện gần như không còn hoạt động, khu vực đậu xe vắng vẻ. Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phần lớn phòng ban và cán bộ khối cơ quan Đảng đã di chuyển lên trung tâm TP.HCM làm việc. Ở khu vực trụ sở khối hành chính, vẫn còn một số cán bộ được bố trí làm việc để xử lý công việc tại chỗ, song lượng người ra vào liên hệ công tác đã giảm đáng kể so với trước khi hợp nhất.
Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được bao quanh bởi các tuyến đường mới, khang trang, sạch đẹp, tạo không gian thông thoáng và hiện đại.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, hiện trên địa bàn còn hơn 200 cơ sở nhà, đất chưa được bố trí sử dụng. Cơ quan này đã tiếp nhận hàng chục đề xuất từ các cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sự nghiệp về nhu cầu trụ sở làm việc, đồng thời đang phối hợp các bên liên quan để trình UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
