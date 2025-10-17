Sở Y tế TP.HCM xác minh vụ 'nam sinh bị tai nạn không được cấp cứu kịp thời'

(VTC News) -

Liên quan phản ánh nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), sáng 17/10, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10/2025.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 12/10, nam sinh Q.T. (19 tuổi) gặp tai nạn giao thông tại ngã tư thuộc xã Ngãi Giao. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đến trung tâm y tế gần đó để sơ cứu, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, dù được cấp cứu, nam sinh đã không qua khỏi.

Gia đình nạn nhân cho rằng quá trình tiếp nhận và cấp cứu tại bệnh viện chậm trễ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo khẩn liên quan phản ánh 'nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời'. (Ảnh minh họa: Website Bệnh viện)

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa, thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ 20/10/2025.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của nó để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.