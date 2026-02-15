Lãnh đạo AFC: Malaysia chỉ xin giảm án gian lận cầu thủ

(VTC News) -

"Theo thông tin chúng tôi nhận được từ các lá đơn của cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Malaysia, họ chỉ kháng cáo để giảm án phạt, thế thôi", tờ Stadium Mastro Malaysia dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - ông Datuk Seri Windsor Paul John.

Đây là tình tiết mới nhất liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ - Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị cáo buộc khai gian hồ sơ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia.

Malaysia chỉ xin giảm án gian lận cầu thủ

Trước đó, Toà án thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do FIFA áp đặt đối với nhóm cầu thủ nói trên. Đại diện AFC cũng phân tích hai khả năng có thể xảy ra đằng sau đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

"Theo những thông tin không chính thức mà chúng tôi nhận được, nếu kháng cáo thành công, các cầu thủ và FAM thắng kiện, thì án phạt thường sẽ kết thúc ngay lập tức và các cầu thủ có thể thi đấu cho câu lạc bộ, đó là điều đầu tiên.

Và nếu các cầu thủ và liên đoàn thất bại, thì CAS cũng có thể đưa ra quyết định gia hạn án phạt vì không thắng kiện. Nếu họ thắng, thì ngày mai họ có thể thi đấu. Nếu tôi là luật sư của các cầu thủ, từ quan điểm đó tôi sẽ kháng cáo lên CAS, có nghĩa là các cầu thủ không trực tiếp liên quan đến hành vi sai trái mà FIFA đang cáo buộc họ", vị lãnh đạo AFC nói.

AFC cũng tiết lộ rằng khiếu nại liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của đội tuyển Malaysia xuất phát từ Việt Nam. Thông tin này được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cung cấp nhưng không tiết lộ danh tính cá nhân, tổ chức cụ thể.

Phán quyết cuối cùng được đưa ra vào ngày 26/2/2026 bởi CAS. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi Malaysia sẽ bị xử thua trong trận đấu họ thắng thầy trò ông Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup 2027.