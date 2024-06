Tính năng bảo mật dữ liệu ở 2 dòng camera an ninh 'Made in Viet Nam'

(VTC News) -

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành bộ tiêu chí về an toàn thông tin cho camera giám sát. Bộ cho biết, một thực trạng đáng báo động là hơn 95% số camera giám sát được sử dụng tại Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc (theo thống kê của B&Company trong năm 2021).

Các thiết bị này đều có giao thức, mã kết nối trong phần mềm để trao đổi thông tin với máy chủ tại nước ngoài. Đây chính là nguy cơ, rủi ro thiết bị bị cài cắm mã độc và phần mềm gián điệp gây mất an toàn, an ninh thông tin.

Trước bối cảnh đó, FPT Telecom cho ra mắt bộ đôi camera an ninh Made in Vietnam: IQ 3S và Play 3. Đơn vị cho biết, toàn bộ quy trình đều được sản xuất tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế về An toàn bảo mật dữ liệu. Hai dòng camera đều thuộc nhóm sản phẩm chủ lực thuộc FTP Life – hệ sinh thái công nghệ thông minh của FPT Telecom.

Camera IQ 3S.

Với FPT camera IQ 3S‏, thiết bị phù hợp dùng cho gia đình và cả doanh nghiệp (DN) với độ phân giải 3 megapixel, cho hình ảnh sắc nét hơn. So với thế hệ trước (IQ3), dòng IQ 3S có thêm đèn rọi Floodlight và còi hú, khoảng cách hồng ngoại cho phép nhìn xa tới 30m kể cả trong điều kiện thiếu sáng.‏

‏Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoài trời, hãng trang bị cho camera khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP67. Thiết kế dùng vật liệu độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt như nắng, mưa hay gió bão.

Camera Play 3.

Còn camera Play 3 là phiên bản nâng cấp của dòng camera Play - sản phẩm ra mắt năm 2023. Tương tự IQ 3S, thiết bị có độ phân giải 3 megapixel cho hình ảnh quan sát sắc nét, chân thực. Với hình dáng nhỏ gọn, camera có thể quay dọc 10 - 50 độ, quét ngang từ 0 - 355 độ, đảm bảo bao quát hầu hết không gian, hạn chế góc khuất.

‏Ngoài các điểm mới nâng cấp, hai dòng sản phẩm mới của FPT camera còn thừa hưởng những thế mạnh của thế hệ cloud camera AI tiền nhiệm như khả năng xem trực tuyến theo thời gian thực (real-time) với độ trễ gần như bằng không, bảo vệ dữ liệu an toàn bảo mật cho người dùng.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera cho biết, trong cuộc sống hiện đại, sản phẩm giám sát an ninh có vai trò quan trọng. "Play 3 và IQ 3S sẽ đem lại những lợi ích đặc biệt cho cả gia đình và DN. Thông qua hệ sinh thái sản phẩm FPT Life, chúng tôi kỳ vọng đem đến cho người dùng cuộc sống an toàn, hạnh phúc hơn".‏

‏Đại diện FPT Camera nhấn mạnh việc sản xuất các dòng camera "made in Vietnam" giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt hơn, từ quá trình lựa chọn nguyên vật liệu đến sản xuất. Điều này còn thể hiện sự tiến bộ trong công nghệ của DN Việt.

"Việc làm chủ công nghệ giúp bảo mật thông tin cho người dùng, đồng thời mang đến trải nghiệm sử dụng và dịch vụ tốt nhất", ông Đức khẳng định.‏

‏FPT Camera‏‏ được nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ kỹ sư FPT, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với tính năng cảnh báo thông minh AI, thiết kế thẩm mỹ. Sản phẩm hiện ứng dụng tại nhiều cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lớn.