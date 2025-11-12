Tin bão số 14 Phượng Hoàng mới nhất: Giật cấp 11, hôm nay ra khỏi Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 14 Fung-Wong (Phượng Hoàng) giảm còn cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Lúc 4h ngày 12/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong hôm nay, bão số 14 Phượng Hoàng di chuyển ra khỏi Biển Đông.

Đến 4h ngày 13/11, vị trí tâm bão Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, cường độ cơn bão số 14 Phượng Hoàng. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 14/11, bão Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển nhanh hơn theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.

Trong 1 tháng qua, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới gồm bão số 12 Fengshen, bão số 13 Kalmaegi và bão số 14 Phượng Hoàng. Trong đó, cơn bão số 12 và 13 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Gần đây nhất, cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai vào chiều tối 6/11, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14, tàn phá nặng nề khu vực này, gây thiệt hại hơn 7.500 tỷ đồng, 6 người chết và 26 người bị thương.

Dự báo trong 1 tháng tới (từ 11/11-10/12), trên Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,4 cơn).

Các tỉnh/thành phố từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắc Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng xuất hiện vài đợt mưa rào và dông, tập trung trong thời kỳ tháng 11/2025.