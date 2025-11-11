Ngư dân Đắk Lắk ngày đêm sửa hàng trăm tàu thuyền vỡ nát, hỏng hóc do bão số 13

Những ngày này tại Vũng Chào (phường Sông Cầu), khắp nơi vang lên tiếng búa, máy hàn, xe cẩu và tiếng người gọi nhau í ới, khi ngư dân tất bật sửa chữa tàu thuyền sau cơn bão số 13.
Cách đây vài ngày, nơi này là bãi neo đậu tàu thuyền, giờ biến thành “nghĩa địa tàu thuyền” với hàng loạt xác tàu nằm ngổn ngang.
Ngồi thẫn thờ bên chiếc thuyền gỗ dài hơn 10m bị gãy làm đôi, ông Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú phường Sông Cầu) cho biết, con tàu là “cần câu cơm” duy nhất của gia đình.
Ông Hùng làm nghề nuôi tôm cá ngoài vịnh, mỗi ngày đều phải ra thăm lồng, cho tôm ăn, kiểm tra hệ thống phao. “Tàu tôi bị vỡ đôi, hỏng nặng lắm. Hôm nay phải thuê cẩu trục kéo lên, đưa về xưởng đóng lại vỏ mới. Tính sơ sơ chi phí đóng vỏ mới khoảng 400 triệu đồng, chưa kể công sửa máy, sơn lại,” ông Hùng nói, giọng đầy lo lắng.
Nhiều chiếc thuyền bị hư hỏng nặng, ngập nước thì ngư dân phải mướn xe cẩu để cẩu lên: "Chi phí mướn cẩu thuyền lên bờ khoảng 4 triệu đồng. Chưa kể chi phí đưa về xưởng để sửa. Có thuyền lớn thiệt hại hơn 1 tỷ đồng là bình thường" - một người dân nói.
Một chiếc thuyền ngập nước được cẩu lên bờ.
Ông Phạm Văn Ninh (33 tuổi) cùng nhóm bạn thuyền đang tất bật gia cố lại con tàu bị sóng đánh nghiêng.
Trước bão, ông Ninh đưa tàu vào Vũng Chào trú ẩn, nghĩ rằng kín gió, ai ngờ cơn bão quá mạnh, thổi dạt hàng chục chiếc tàu, va chạm, gãy nát. “Giờ phải thuê cẩu hàng chục tấn mới kéo nổi. Nhìn cảnh này xót lắm, bao vốn liếng nằm trong đó cả,” ông Ninh chia sẻ.
Nhiều ngư dân xót xa nhìn tài sản hàng tỷ đồng của mình bị hư hỏng sau cơn bão số 13.
Các xưởng sửa tàu ở khu vực này hiện hoạt động hết công suất, ngư dân thay phiên nhau túc trực ngày đêm, mong sớm khôi phục lại phương tiện để tiếp tục mưu sinh. “Giờ chỉ mong có hỗ trợ của Nhà nước và thời tiết ổn định để kịp ra khơi cuối vụ. Chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó,” - một người dân nói.
Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, hàng trăm tàu cá lớn nhỏ tại phường Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Phương bị hư hỏng nặng, trong đó nhiều chiếc mất hoàn toàn khả năng ra khơi.
