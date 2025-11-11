Đài Loan sơ tán hơn 3.000 người khi bão Fung-Wong áp sát

(VTC News) -

Bão Fung-Wong gây ra mưa lớn và ngập lụt khi tiến vào Đài Loan (Video: Reuters)

Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, bão Fung-Wong được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển tây nam của đảo trong ngày 12/11, gần cảng Kaohsiung, trước khi quét qua khu vực phía nam và ra lại Thái Bình Dương dọc bờ biển Đài Đông và Hoa Liên.

“Bão đã suy yếu nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Người dân không nên chủ quan", một quan chức Cơ quan Khí tượng cảnh báo.

Người đi bộ che ô trên đường phố Đài Loan khi bão Fung-Wong tiến gần, ngày 11/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Giao thông Đài Loan, 66 chuyến bay nội địa đã bị hủy trong ngày 11/11. Chính quyền cũng đóng cửa trường học và cơ quan hành chính tại các huyện Hoa Liên và Nghi Lan để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại thị trấn Quang Phú, nơi từng xảy ra trận lũ chết người hồi tháng 9 khiến 18 người thiệt mạng, chính quyền đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp. Tổng cộng 3.337 người tại bốn huyện, thành phố đã được di dời đến nơi an toàn.

Cơ quan dự báo cho biết bão sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Tân Trúc ở phía bắc, nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Hôm 9/11, bão Fung-Wong đã càn quét vùng duyên hải đông bắc Philippines với sức gió duy trì 185 km/h, giật tới 230 km/h, được phân loại là siêu bão có đường kính gần 1.800 km. Cơn bão gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía bắc, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Philippines đã phải sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc, đồng thời đình chỉ hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế để ứng phó với bão Fung-Wong. Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay quét qua lãnh thổ Philippines, làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền cũng như người dân.

Cơn bão Fung-Wong đổ bộ chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua các đảo ở khu vực miền trung Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người.