Tiếp cận nguồn thông tin chính thống giúp người dân giảm nghèo

(VTC News) -

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thiếu hụt thông tin được xác định là một trong những chỉ số quan trọng của dịch vụ xã hội cơ bản.

Việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, trang thiết bị đến các dịch vụ truyền thông đã mở ra cơ hội để người nghèo, người yếu thế tiếp cận tốt hơn với nguồn thông tin chính thống, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Trong bối cảnh triển khai giảm nghèo đa chiều, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao dân trí, hỗ trợ người dân tiếp cận tri thức mới và chủ động vươn lên thoát nghèo.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" tập trung trang bị cho người dân những kiến thức thiết thực như pháp luật, thị trường lao động, khoa học, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp… giúp họ có thể áp dụng ngay vào sản xuất, kinh doanh và đời sống hàng ngày. Thông tin được chuyển tải đa dạng, thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ người dân vùng sâu, vùng xa đến thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, nội dung và phương thức truyền thông tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận. Nhiều hình thức được triển khai song song như sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ truyền thông, nền tảng số, hệ thống truyền thanh thông minh… giúp thông tin lan tỏa nhanh, thuận tiện, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tế. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc đưa thông tin thiết yếu đến từng hộ dân, từng thôn bản.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, truyền thông và cung cấp thông tin đã góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Đơn cử như tại tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" được triển khai mạnh thông qua hợp tác với 7 cơ quan báo chí để sản xuất 41 sản phẩm truyền thông mới, cung cấp kiến thức sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ.

Tỉnh cũng biên soạn 1.000 ấn phẩm truyền thông thiết yếu hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận kiến thức. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh được trang bị kinh phí nâng cấp cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, góp phần đưa thông tin chính thống đến khu vực biên giới.

Nhờ vậy, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được cải thiện rõ rệt khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông và thông tin thiết yếu, giảm đáng kể tình trạng "nghèo thông tin".

Tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức hơn 2.200 lượt tập huấn cho cán bộ cấp xã nhằm nâng cao năng lực truyền thông cơ sở. Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh sản xuất 75 chuyên mục truyền hình và 100 chuyên mục phát thanh tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, mô hình sinh kế hiệu quả.

Bên cạnh đó, 58 video tuyên truyền bằng ba ngôn ngữ (Việt, Ba Na, Xê Đăng) được phát hành, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. Báo chí địa phương thực hiện 79 chuyên trang và phát hành 3.800 tờ báo phục vụ người dân vùng khó khăn. Hạ tầng thông tin tiếp tục được chú trọng, với 295 cụm loa thông minh, nâng cấp 136 đài phát thanh xã và hỗ trợ 20 điểm dịch vụ bưu chính công cộng, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn và chính xác hơn.

Một điểm sáng khác trong ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ giảm nghèo là tỉnh Bắc Ninh. Địa phương này đã phổ cập Internet và mạng di động đến 100% thôn, xóm; lắp đặt cụm loa truyền thanh thông minh ở nhiều khu dân cư. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng được nhân rộng, giúp người dân ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, kết nối thị trường thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Đến nay, Bắc Ninh triển khai hơn 500 mô hình sinh kế, trong đó có 120 mô hình ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động nghèo và cận nghèo; nhiều người đã có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp điện tử, công nghệ trong tỉnh.

Những kết quả trên cho thấy, nền tảng quan trọng của giảm nghèo bền vững là sự tham gia chủ động của người dân, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò kiến tạo của Nhà nước. Giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ, khi mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể của sáng tạo và phát triển.

Trong tiến trình này, truyền thông với sứ mệnh lan tỏa tri thức, thông tin minh bạch và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển bao trùm trong những năm tới.