Thủ tướng: 'Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo'

(VTC News) -

Sáng 10/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân".

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cuộc đối thoại diễn ra dân chủ, thiết thực, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp; đồng thời chia sẻ những ấn tượng, cảm xúc về ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những băn khoăn, trăn trở, các đề xuất, hiến kế để phát triển đất nước hơn nữa, nhanh chóng thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, người nông dân là chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng trên mặt trận này.

"Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ tổ chức đối thoại với nông dân, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về '3 gần', '4 không' và '5 phải', trong đó có nội dung phải lắng nghe - phải đối thoại", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, cuộc đối thoại nhiều ý nghĩa: Rà soát lại kết quả, tác động của những cuộc đối thoại trước đó; đánh giá 5 năm qua nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tiến bộ gì so với 5 năm trước, cũng như năm 2025 so với năm 2024, những gì làm tốt thì tiếp tục phát huy, những gì vướng mắc phải tháo gỡ, những gì không tốt thì khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công", Thủ tướng cho rằng nông dân phải đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để hiểu nhau hơn.

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thêm về nội dung phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân và nội dung khắc phục thảm họa thiên tai vừa qua.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, theo người đứng đầu Chính phủ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát.

"Nhưng quan trọng hơn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo, từ một nước đổ nát, nghèo đói sau chiến tranh, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều quốc gia muốn Việt Nam hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, đây là niềm tự hào của chúng ta", Thủ tướng nói.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, với chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân", cùng những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nông dân đã được tổng hợp, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đối thoại 5 nội dung lớn.

Thứ nhất, các giải pháp, hành động của nông dân để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cơ chế, chính sách để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, hình thành chuỗi giá trị bền vững, nhất là công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi; truy xuất nguồn gốc; chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản.

Thứ hai, vai trò của người nông dân trong hội nhập quốc tế và các giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Thứ ba, cơ chế, giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp để khơi thông nguồn lực về tài nguyên, môi trường, đất đai, lao động.

Thứ tư, các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn đối với các hộ gia đình nông dân, các hộ kinh doanh cá thể ở khu vực nông thôn, các hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ…, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam trong thời gian tới.

Và vấn đề cuối cùng, theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, là phòng chống thiên tai, lũ lụt và các giải pháp căn cơ để giảm thiểu thiệt hại, chủ động phòng chống với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt.