Không bị bỏ lại phía sau, người nghèo An Giang tự tin làm kinh tế

(VTC News) -

Tỉnh An Giang sau hợp nhất đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các mô hình sinh kế, hỗ trợ thiết thực để giảm nghèo bền vững, còn 0,91% vào năm 2025.

Với tinh thần "vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau", sau hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, các chương trình hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai đồng bộ, từ vùng biên giới đến nông thôn mới nâng cao.

Người dân xã Vĩnh Tuy cải tạo đất, sản xuất màu để phát triển sinh kế sau khi được địa phương hỗ trợ giống và kỹ thuật canh tác. (Ảnh: Lê Hoàng Vũ)

Điển hình cụ thể là xã Vĩnh Tuy, năm 2025 được phân bổ hơn 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn này, địa phương tập trung vào các mô hình thiết thực: Chăn nuôi bò, heo, gà, thủy sản, xây dựng hầm biogas, hỗ trợ vật tư, giống, kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo…

Đáng chú ý là tất cả hỗ trợ sinh kế được bình xét dân chủ, công khai, ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có người có công và phụ nữ làm chủ hộ. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng, sau dự án thu hồi 30% vốn để luân chuyển cho các hộ khác, bảo đảm nguồn lực được sử dụng bền vững.

Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và thông tin sát sao, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng mô hình mới và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Không chỉ thoát nghèo, một số hộ còn vươn lên khá giả, tạo lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tuy) là một trong những hộ dân được hỗ trợ mô hình nuôi cá lóc với ao rộng hơn 500m2.

"Tôi được hỗ trợ 4.000 con cá giống, thức ăn và thuốc phòng bệnh. Sau một tháng, cá phát triển rất tốt. Dự kiến bốn tháng nữa thu hoạch, gia đình tôi sẽ có thêm nguồn thu ổn định. Sự hỗ trợ này giúp tôi tự tin hơn trên con đường thoát nghèo bền vững", anh Hùng chia sẻ.

Cùng với sinh kế, xã Vĩnh Tuy còn triển khai đầy đủ chính sách y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể bám sát thực tế, nhận đỡ đầu từng hộ, theo dõi tiến độ vươn lên của từng trường hợp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm còn 3,71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,2 triệu đồng/năm, mức tăng trưởng đáng ghi nhận chỉ sau thời gian ngắn hợp nhất.

Hộ dân trên địa bàn tỉnh An Giang được hỗ trợ mô hình nuôi cá lóc, góp phần đa dạng sinh kế và nâng cao thu nhập. (Ảnh: Lê Hoàng Vũ)

Toàn tỉnh An Giang hiện có 12.736 hộ nghèo (tỷ lệ 1,27%) và 24.687 hộ cận nghèo (2,46%). Năm 2025, tổng kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững lên đến 330.949 triệu đồng, gồm vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển.

Bên cạnh giảm nghèo, An Giang còn triển khai mạnh mẽ Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - những chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Riêng chương trình xóa nhà tạm, tỉnh hỗ trợ 9.082 căn nhà, trong đó hơn 7.000 căn xây mới, góp phần tạo điều kiện sống an toàn, ổn định cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ khó khăn.

Chương trình OCOP cũng được hướng dẫn chi tiết từ đăng ký, quy trình sản xuất đến tiếp cận thị trường, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng tiêu chuẩn. Toàn tỉnh hiện có 582 sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Các sản phẩm đặc trưng gắn với sinh kế địa phương tạo thêm kênh thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, công tác giảm nghèo phải gắn với cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết vùng và thúc đẩy mô hình sản xuất hiệu quả. Việc giải ngân kịp thời nguồn lực, triển khai minh bạch các chính sách là yếu tố quyết định.

Tại nhiều xã, công tác truyền thông, vận động và hướng dẫn tiếp cận thông tin đã giúp người dân thay đổi tư duy, từ bỏ tâm lý trông chờ hỗ trợ. Mô hình "hộ giúp hộ", tổ cộng đồng hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật đã tạo môi trường khuyến khích người nghèo tự tìm hiểu, tự học hỏi và tự vươn lên thay vì chỉ dựa vào nguồn lực từ bên ngoài.