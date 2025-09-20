Thay cả giám đốc lẫn huấn luyện viên, Hà Nội FC vẫn chưa thắng

(VTC News) -

Highlight Hà Nội 1-1 Thể Công viettel

Hà Nội FC chạm trán Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2025-2026 trên sân vận động Hàng Đẫy tối 20/9. Đây là trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC dưới sự chỉ đạo của giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi, thay thế cho huấn luyện viên Makoto Teguramori vừa rời đội bóng. Sự thay đổi ở ban lãnh đạo chưa giúp đội bóng Thủ đô giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Câu lạc bộ Hà Nội có sự chuyển biến tích cực về lối chơi. Họ nhập cuộc tốt và kiểm soát thế trận trong hiệp một. Nguyễn Văn Quyết kiến tạo cho Phạm Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số ở phút 36. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô tạo ra thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Văn Việt của Thể Công Viettel chơi xuất sắc ở trận này.

Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel.

Nỗ lực của Văn Việt là điểm tựa quan trọng giúp Thể Công Viettel có hy vọng giành điểm. Chỉ vài phút sau khi thủ môn đội tuyển Việt Nam thực hiện pha cứu thua ngoạn mục, đội khách gỡ hòa ở phút 54 với pha lập công của Khuất Văn Khang.

Bàn thắng của Thể Công Viettel khiến hiệp 2 trở nên hấp dẫn hơn. Hà Nội FC nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, thể lực suy giảm khiến đội bóng Thủ đô không duy trì được lối chơi và sự hiệu quả như khoảng thời gian trước đó. Khi có cơ hội, cầu thủ Hà Nội lại bỏ lỡ.

Thể Công Viettel cũng có vài tình huống tấn công nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng có 1 lần dứt điểm đưa bóng trúng cột. Giống như Hà Nội FC, Thể Công Viettel không có thêm bàn thắng trong hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

