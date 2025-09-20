Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 4 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 4 V.League 2025-2026 khởi đầu bằng 2 trận hòa với cùng tỷ số 2-2. CLB Đà Nẵng 2 lần vượt lên dẫn trước và bị PVF CAND gỡ hòa. Thanh Hóa giành lại 1 điểm sau khi thua trước 0-2 ở trận gặp Hải Phòng.

Trước vòng 4, có 2 trận đấu sớm của vòng 6 diễn ra. CLB Công an Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1. CA TP.HCM hòa Nam Định 0-0.

Trận đấu giữa HAGL và CLB CAHN được dời đến tháng 12 đấu bù.

CLB Thanh Hóa hòa Hải Phòng.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 4)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 CAHN 4 10/4 10 2 Ninh Bình 3 10/2 9 3 Thể Công Viettel 4 7/2 8 4 Hải Phòng 5 9/7 7 5 Nam Định 4 5/4 7 6 CA TP.HCM 4 3/4 7 7 Hà Tĩnh 3 3/3 6 8 Becamex TP.HCM 3 3/5 3 9 SLNA 3 3/5 3 10 PVF-CAND 3 4/6 3 11 Đà Nẵng 4 4/7 2 12 Hà Nội 4 4/7 2 13 Thanh Hóa 4 3/8 2 14 HAGL 3 0/4 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 20/9 18h PVF CAND 2-2 Đà Nẵng 20/9 18h Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng 20/9 19h15 Hà Nội 1-1 Thể Công 21/9 18h SLNA vs Hà Tĩnh 21/9 18h Becamex TP.HCM vs CA TP.HCM 22/9 18h Ninh Bình vs Nam Định

Kết quả đấu sớm vòng 6

CAHN 2-1 Hải Phòng

CA TP.HCM 0-0 Nam Định

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.