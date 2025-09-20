  • Zalo

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 4 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 4), cập nhật đầy đủ kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 4 V.League 2025-2026 khởi đầu bằng 2 trận hòa với cùng tỷ số 2-2. CLB Đà Nẵng 2 lần vượt lên dẫn trước và bị PVF CAND gỡ hòa. Thanh Hóa giành lại 1 điểm sau khi thua trước 0-2 ở trận gặp Hải Phòng.

Trước vòng 4, có 2 trận đấu sớm của vòng 6 diễn ra. CLB Công an Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1. CA TP.HCM hòa Nam Định 0-0.

Trận đấu giữa HAGL và CLB CAHN được dời đến tháng 12 đấu bù.

CLB Thanh Hóa hòa Hải Phòng.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 4)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1CAHN410/410
2Ninh Bình310/29
3Thể Công Viettel47/28
4Hải Phòng59/77
5Nam Định45/47
6CA TP.HCM43/47
7Hà Tĩnh33/36
8Becamex TP.HCM33/53
9SLNA33/53
10PVF-CAND34/63
11Đà Nẵng44/72
12Hà Nội44/72
13Thanh Hóa43/82
14HAGL30/41

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 V.League

NgàyGiờTrận đấu
20/918hPVF CAND 2-2 Đà Nẵng
20/918hThanh Hóa 2-2 Hải Phòng
20/919h15Hà Nội 1-1 Thể Công
21/918hSLNA vs Hà Tĩnh
21/918hBecamex TP.HCM vs CA TP.HCM
22/918hNinh Bình vs Nam Định

Kết quả đấu sớm vòng 6

CAHN 2-1 Hải Phòng

CA TP.HCM 0-0 Nam Định

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

