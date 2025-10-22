Tiền Phong Golf Championship 2025: Lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 22/10 tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025).

Buổi lễ họp báo giải Tiền Phong Golf Championship 2025. Ảnh: Như Ý

Qua 8 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã khẳng định vị thế là một trong những giải đấu uy tín và có sức lan tỏa lớn nhất trong làng golf Việt Nam. Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, giải còn mang giá trị nhân văn sâu sắc với thông điệp “Vì Tài năng trẻ Việt Nam”, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, như: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu…

Bước sang mùa thứ 9, Tiền Phong Golf Championship 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) - một trong những sân golf có cảnh quan ấn tượng và địa hình thách thức bậc nhất miền Bắc. Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club là dự án trọng điểm của BRG Golf, được thiết kế bởi Nicklaus Design, thương hiệu danh tiếng do huyền thoại golf Jack Nicklaus sáng lập.

Không chỉ là sân chơi thể thao, mỗi mùa giải Tiền Phong Golf Championship còn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa. Năm nay, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Kangaroo trao 10 máy lọc nước Kangaroo tặng thầy cô giáo và học sinh tại các điểm trường bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 sẽ diễn ra ngày 15/11 tại Legend Valley Country Club, quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế. Các golfer được chia thành 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm số tổng (Gross) tốt nhất trong ngày thi đấu áp dụng (đều Par 72).

Bên cạnh các giải thưởng "truyền thống", Ban tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) hấp dẫn, gồm các mẫu xe sang như Volvo XC60 Ultra, Geely Monjaro và Lynk & Co 09, đặt tại các hố số 4, 6 và 11.