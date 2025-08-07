Thể Công Viettel chiêu mộ 3 cầu thủ Việt kiều

(VTC News) -

Chiều 7/8, Thể Công Viettel công bố 4 cầu thủ mới gia nhập đội bóng, gồm 1 ngoại binh và 3 cầu thủ Việt kiều. Tân binh người nước ngoài được công bố là Paulinho Curua (tên đầy đủ là Paulo Tadeu Viana Martins). Bộ 3 cầu thủ Việt kiều là Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng.

Damian Vũ Thanh An là Việt kiều Ba Lan. Tiền vệ sinh năm 2003 có bố người Việt Nam. Tân binh cao 1m83 phát biểu trong ngày ra mắt câu lạc bộ Thể Công Viettel: “Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó với câu lạc bộ, Tôi rất cảm ơn câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội này".

Kyle Colonna, Dương Thanh Tùng và Damian Vũ Thanh An (từ trái sang)

Trong khi Vũ Thanh An là cái tên mới hoàn toàn ở V.League, 2 cầu thủ Việt kiều còn lại đều từng thử sức ở Việt Nam. Dương Thanh Tùng thi đấu cho câu lạc bộ Bình Định ở mùa giải 2024-2025.

Tiền đạo này sinh năm 1999 tại Cộng hòa Czech, có cả bố và mẹ người Việt Nam. Dương Thanh Tùng được đăng ký thi đấu với tư cách nội binh sau khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về quốc tịch theo điều lệ giải.

Kyle Colonna thi đấu cho Hà Nội FC ở mùa giải trước. Không phải là cái tên xuất sắc nổi trội ở vị trí này tại V.League, cầu thủ Việt kiều mang dòng máu Mỹ và Italy cũng thi đấu tròn vai trong 17 lần ra sân cho đội bóng Thủ đô.

Tại Thể Công Viettel, Kyle Colonna sẽ kết hợp với Bùi Tiến Dũng ở vị trí trung vệ. Huấn luyện viên Velizar Popov cho biết: “Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành".

Tân binh còn lại của Thể Công Viettel - Paulinho Curua - được giới thiệu là tiền vệ phòng ngự cao 1m87, có lối chơi mạnh mẽ. Cầu thủ người Brazil có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Huấn luyện viên Velizar Popov cho biết: "Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công Viettel".