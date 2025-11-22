'Thương lắm miền Trung ơi' nghe nhiều quá rồi, chung tay giúp đỡ thực sự thôi!

(VTC News) -

Những ngày nước lũ nhấn chìm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà..., mạng xã hội tràn ngập câu “Thương lắm miền Trung ơi!”. Nó xuất hiện dưới những tấm ảnh hàng nghìn ngôi nhà lút nóc, dưới những đoạn clip cầu cứu, thậm chí nằm trong những caption chỉ là một trái tim buồn, nhưng đủ để ai đó dừng lại, thở dài và nghĩ về nỗi đau của đồng bào.

Không phải thói quen, không phải phong trào. Đó là phản xạ rất người. Khi đối diện với nỗi đau của người khác, chữ “thương” luôn xuất hiện như một phản xạ tự nhiên từ trái tim. Nhưng càng nhìn, càng đọc, càng thấy rõ rằng lời thương sẽ chỉ trôi đi, mỏng manh như sương khói, nếu không đi cùng hành động.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình cứu người dân bị cô lập trong nước lũ.

Thiên tai đã đi qua nhiều lần, để nhắc nhở rằng tình thương là bản năng, còn hành động là lựa chọn. Khoảng cách giữa hai thứ ấy đôi khi chỉ là một bước chân, một quyết định nho nhỏ để đưa tay với người khác. Bước chân ấy không cần lớn lao, không cần phô trương, chỉ cần xuất phát từ sự đồng cảm thực sự.

Đăng một status không vô nghĩa. Nó là tín hiệu của trái tim, là dấu hiệu rằng xã hội vẫn còn biết rung cảm. Một xã hội vô cảm sẽ im lặng. Nhưng nếu chỉ đứng đó bên ranh giới của cảm xúc, chúng ta sẽ mãi nhìn thấy nỗi đau tràn lên rồi rút xuống, như những con sóng nối tiếp nhau, năm này qua năm khác.

Nhìn hình ảnh một mái nhà bị cuốn trôi, một đứa trẻ mặt tái nhợt giữa mưa, một người mẹ ôm con giữa bùn đất, một cụ già co ro trên mái nhà, hay những thi thể trôi giữa dòng lũ, lòng thương sẽ dâng trào. Nhưng nếu không làm gì, mọi cảm xúc ấy chỉ là lướt qua.

Vậy nên, điều cần là bước ra, dù một bước nhỏ thôi, để biến lòng thương thành hành động. Không cần trở thành anh hùng. Không cần làm điều gì to tát, chỉ cần hỏi: “Hôm nay mình có thể làm gì, dù nhỏ, để lời thương của mình bớt trống rỗng?”.

Có thể là 50 nghìn chuyển khoản đúng chỗ, có thể là chia sẻ một thông tin cứu hộ đã được kiểm chứng, có thể là góp vài bộ quần áo cũ hay thùng mì, lốc sữa, hoặc đơn giản là nhắn tin cho ai đó trong vùng lũ: “Nếu cần giúp, cứ gọi tôi".

Mỗi hành động, dù nhỏ, đều là thông điệp gửi đến người chịu khổ: “Bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây cùng bạn". Và thông điệp ấy, khi được lặp lại, nhân lên, sẽ là sức mạnh để kéo ai đó ra khỏi tuyệt vọng, để soi đường cho những ngày khó khăn phía trước.

Ngày mai, có thể chỉ là một lời nhắn gửi, một món quà nhỏ, sự chia sẻ đúng lúc. Nhưng những hành động ấy tích tụ lại sẽ là ánh sáng giữa mưa lũ. Lời thương sẽ không còn mỏng manh, sẽ trở thành trái tim chung của cộng đồng, nối những người đang chịu khổ lại với nhau, để ai cũng cảm nhận được sự hiện diện của lòng người.

Đứng trước nỗi đau, không ai có thể cứu tất cả, nhưng mỗi người có thể cứu một phần. Và phần nhỏ ấy cộng hưởng cùng phần nhỏ của người khác sẽ tạo nên sức mạnh phi thường. Từng hành động, dù lặng lẽ, đều là minh chứng rằng tình thương phải được biến thành hành động, để lời nói thôi chưa đủ trở thành thực thể sống động giữa đời thường.

Mưa vẫn rơi, bùn vẫn dâng, nhưng khi hành động xuất hiện, nỗi cô độc bớt đi. Trẻ con không còn cảm thấy bị bỏ rơi. Người mẹ nhìn con trong đêm mưa cảm nhận được sự hiện diện của những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Những hành động nhỏ, từ xa hay ngay tại hiện trường, đều là nhịp cầu nối giữa trái tim người với người, giữa cộng đồng với từng cá nhân đang cần.