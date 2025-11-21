20 triệu con tôm hùm chết trong lũ, nghề nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk 'gần như xoá sổ'

(VTC News) -

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, đợt lũ vừa qua khiến 20 triệu con tôm hùm chết, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và gần như xóa sổ nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk. Ông yêu cầu ngay sau khi nước lũ rút, các ngành chức năng phải khẩn trương hỗ trợ con giống, cây giống để bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy phê bình các sở, ngành vì báo cáo chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng thực tế thiệt hại do thiên tai.

Ước tính có đến 20 triệu con tôm hùm nuôi ở Đắk Lắk bị chết do mưa lũ, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, sáng 20/11, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk - cho hay, mưa lớn kéo dài kèm nước lũ trong đất liền chảy ồ ạt ra vịnh Xuân Đài khiến tôm chết hàng loạt, có hộ thiệt hại gần như toàn bộ.

"Tôm chết quá nhiều, một số hộ dân kéo lồng bán tháo tôm, số khác vẫn chưa thể ra biển do có sóng to gió lớn. Địa phương khuyến cáo yêu cầu người dân hạn chế ra biển vào thời điểm này; đồng thời đưa các hộ dân ở khu phố An Thạnh dưới chân Gành Đỏ đến nơi an toàn. Sáng nay mưa còn rất to, các khu vực trên địa bàn vẫn còn ngập sâu trong nước", lãnh đạo phường Xuân Đài nói và thông tin thêm hiện giá tôm chỉ còn 200.000 đồng/ký, trong khi ngày thường 1 triệu đồng/ký.

Tôm hùm chết ngộp nhiều đến mức người dân vớt lên bán tháo với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/ký, thậm chí thấp hơn.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ ảnh hưởng đến 40 xã, phường, gây ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt nhiều khu dân cư. Nhiều địa phương có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Thống kê đến tối 20/11, mưa lũ đặc biệt lớn ở Đắk Lắk làm 19 người chết, 6 người mất tích; 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 căn bị tốc mái; 85.700 lượt nhà bị ngập nước; 12.800 hộ dân bị cô lập; 15.300 lượt hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Lĩnh vực thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng bị cuốn trôi; hơn 500 tàu cá của ngư dân hư hỏng. Bên cạnh đó, 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi theo lũ. Hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, trường học, cơ sở y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh cũng bị hư hại ở nhiều mức độ.

Đắk Lắk đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Trước tình hình nghiêm trọng, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường; yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu và bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương khẩn trương đánh giá thiệt hại toàn diện, sửa chữa hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc; bố trí các điểm ở tạm an toàn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân mất nhà; đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, tập trung toàn bộ nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.