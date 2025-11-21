Mưa lũ làm 54 người chết và mất tích, hơn 28.460 nhà dân ngập sâu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cập nhật đến 16h ngày 21/11, đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Tổng số người chết và mất tích đã lên tới 54 trường hợp, trong đó 45 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích. So với buổi sáng cùng ngày, số người chết được ghi nhận tăng thêm 2 người.
Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất khi có 17 người chết và 4 người mất tích. Khánh Hòa đứng thứ hai với 14 người tử vong, 2 người mất tích. Các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi ghi nhận 5 trường hợp tử vong; Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cũng có người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ.
Mưa lũ khiến hơn 28.460 nhà dân đang trong tình trạng ngập sâu, chủ yếu tại Đắk Lắk (11.586 nhà), Khánh Hòa (10.374 nhà) và Gia Lai (6.500 nhà). Gần 1.000 căn nhà khác bị hư hỏng do nước lũ hoặc sạt lở. Tình trạng ngập kéo dài khiến hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán, trong khi nhiều khu dân cư bị cô lập do đường sá bị chia cắt.
Về nông nghiệp, mưa lũ tàn phá hơn 15.300 ha lúa, hoa màu; gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Hệ thống giao thông ghi nhận 26 điểm trên quốc lộ và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập hoặc sạt lở, làm gián đoạn việc di chuyển và chậm trễ công tác cứu hộ. Ngành đường sắt trong ngày 21/11 phải tạm dừng 8 chuyến tàu khách do nhiều đoạn tuyến không đảm bảo an toàn.
Toàn khu vực có hơn 493.000 hộ dân bị mất điện, trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; cụ thể là hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk như đề nghị của Bộ Tài chính (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).
Theo dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến ngày 23/11, trong đó sông Krông Ana tại Đắk Lắk tiếp tục có khả năng lên mức trên báo động 3, đe dọa ngập sâu diện rộng.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động di dời khỏi vùng nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.
Cần thêm vạn tấm lòng sau lũ
Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền… đang nỗ lực giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất: Đảm bảo an toàn cho đồng bào đến khi nước rút hoặc tới nơi an toàn.
Nhưng cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của trận lũ lụt khủng khiếp này còn lâu mới kết thúc. Nước rút đi sẽ phơi bày những hậu quả tàn khốc: Những ngôi nhà đổ sập, tài sản hư hỏng hoặc bị cuốn trôi; hoa màu cây trái và lồng bè nuôi cá, tôm biến mất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tan hoang… Giữ được mạng, bao người ngẩn ngơ nhận ra mình tay trắng.
Và còn những con người bị thương nặng, thập tử nhất sinh vì tai nạn trong mưa lũ; những người bị mất thân nhân, những đứa trẻ bị thiên tai biến thành con côi…
Họ cần sự đồng hành của người dân cả nước trong hành trình dài để chữa lành, phục hồi và tái thiết. Cần khối lượng lớn nhân tài vật lực để đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường, để những nạn nhân đau thương nhất cũng có tương lai.
Mỗi người trong chúng ta, nếu thấy mình đang là chiếc lá lành, hãy đùm bọc, chắn gió phần nào cho những chiếc lá đang bị mưa lụt làm rách bằng việc đóng góp một phần thu nhập.
