Ngoại trưởng Lavrov sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo ngày 13/8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeyev thông tin với phóng viên: "Tôi có thể xác nhận sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8".

Tuy nhiên, ông Fadeyev đề xuất chuyển câu hỏi về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sang cơ quan báo chí Tổng thống Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: TASS)

"Như chúng ta đều biết, mối quan hệ giữa hai nước đang đi xuống, đặc biệt là dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ cho phép nhà lãnh đạo tập trung vào toàn bộ vấn đề, từ cuộc xung đột ở Ukraine đến những trở ngại cản trở một cuộc đối thoại bình thường và có ý nghĩa, điều này rất quan trọng để đảm bảo hòa bình và ổn định quốc tế", ông Fadeyev nhấn mạnh.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "cảnh báo" sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi cuộc gặp lịch sử giữa ông và người đồng cấp Nga Putin tại Alaska diễn ra.

Ông Trump không nêu rõ chi tiết hậu quả sẽ là gì, nhưng ám chỉ có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nếu cuộc họp thượng đỉnh lần đầu không đạt kết quả.

Cũng trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump mô tả cuộc gọi là “rất thân mật” và cho biết ông muốn sớm tổ chức một cuộc gặp thứ hai, lần này có sự tham gia của cả ông Zelensky nếu mọi việc suôn sẻ.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin dự kiến gặp nhau tại bang Alaska ngày 15/8, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài hơn ba năm. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021, kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra cú hích để hai bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao.