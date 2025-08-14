Nga công bố phái đoàn và lịch trình cuộc gặp Putin - Trump tại Alaska

(VTC News) -

Cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska sẽ bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 (giờ địa phương) với cuộc trò chuyện riêng có sự tham gia của phiên dịch viên.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh quan trọng này cũng là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm góp phần chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Cố vấn Ushakov thông tin thêm phái đoàn Nga dự kiến gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế.

Cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại cơ sở thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang này.

Ông Ushakov cho biết thêm phía Mỹ đã hoàn thiện danh sách phái đoàn, nhưng để Washington tự công bố. Phái đoàn Nga dự kiến khởi hành về Moskva ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Trọng tâm nội dung cuộc gặp là vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Trump cũng sẽ bàn về vấn đề an ninh và quốc tế. Hai tổng thống sẽ họp báo chung sau sự kiện để tóm tắt kết quả cuộc gặp.

Trong cuộc họp báo hôm 11/8, ông Trump mô tả cuộc đàm phán ở Alaska là cuộc gặp "thăm dò" trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cả Kiev và Moskva đều cần phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt thỏa thuận, lập trường khiến nhiều nước châu Âu và Kiev lo ngại.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Vào ngày 13/8, ông Zelensky có cuộc gọi điện đàm với ông Trump và đồng minh châu Âu. Trong đó, ông Trump cam kết đưa lệnh ngừng bắn ở Ukraine trở thành một trong những ưu tiên tại những cuộc đàm phán với Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói với nhiều nhà lãnh đạo rằng ông không thể đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề lãnh thổ, nhưng ông tin "trao đổi đất đai" có thể là một phần của thỏa thuận hòa bình.