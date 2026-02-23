Mỹ dừng thu các mức thuế bị phán trái luật từ ngày 24/2

Trong thông báo gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến những sắc lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump về Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ ngày 24/2.

Việc tạm dừng thu thuế theo IEEPA diễn ra cùng thời điểm ông Trump ban hành mức thuế toàn cầu mới 15% dựa trên một cơ sở pháp lý khác, nhằm thay thế các mức thuế vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tuần trước.

CBP không giải thích lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cảng nhập cảnh trong vài ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu đã nộp trước đó.

Các container vận chuyển từ Trung Quốc đang đậu tại Cảng Los Angeles ở San Pedro, California, Mỹ, ngày 5/11/2025

Thông báo nhấn mạnh rằng việc dừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng tới các mức thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm thuế theo Điều 232 của Luật An ninh quốc gia và Điều 301 của Luật chống hành vi thương mại không công bằng.

“CBP sẽ cung cấp thêm hướng dẫn cho cộng đồng thương mại thông qua các thông điệp CSMS khi cần thiết”, cơ quan này cho biết.

Theo hãng tin Reuters, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến Mỹ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD doanh thu mà Kho bạc nước này thu được từ thuế quan IEEPA. Con số này dựa trên ước tính của các nhà kinh tế thuộc Mô hình Ngân sách Penn‑Wharton. Mô hình này cũng cho thấy các mức thuế dựa trên IEEPA từng thu về hơn 500 triệu USD mỗi ngày cho nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố triển khai các biện pháp thuế quan gây tranh cãi nhằm vào Canada, Trung Quốc và Mexico vào tháng 2/2025, trước khi tiếp tục áp thuế đối ứng ở mức 10 - 46% đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới vào tháng 4 cùng năm.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo nâng mức thuế cơ bản toàn cầu từ 10% lên 15%, sau khi Tòa án Tối cao ngăn ông dùng các quyền khẩn cấp để áp thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại.