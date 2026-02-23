Ông Trump tiếp tục chỉ trích Tòa án Tối cao, cảnh báo áp dụng công cụ thuế khác

(VTC News) -

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump ngày 23/2 tiếp tục chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ sau khi cơ quan này bác bỏ chương trình thuế quan của ông, đồng thời cảnh báo chuyển sang sử dụng các công cụ thuế và cơ chế cấp phép khác để gây sức ép thương mại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Trump cho rằng phán quyết của tòa không ngăn cản hoàn toàn khả năng áp thuế của chính phủ. Theo ông, nhiều cơ chế thuế quan khác vẫn được luật pháp cho phép và thậm chí có thể được sử dụng “mạnh mẽ và gây tác động lớn hơn” so với chính sách ban đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc họp báo tại Nhà Trắng, sau phán quyết của Tòa án Tối cao rằng ông đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan. (Nguồn: Reuters)

"Tòa án cũng đã phê chuẩn tất cả các loại thuế quan khác, rất nhiều loại, và chúng hoàn toàn có thể được sử dụng theo cách mạnh mẽ hơn nhiều và gây sức ép hơn nhiều, với sự bảo đảm về mặt pháp lý so với các mức thuế quan được áp dụng ban đầu", ông viết.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền tổng thống khi áp dụng một loạt mức thuế cao dựa trên luật khẩn cấp kinh tế.

Trước đó, hôm 21/2, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia lên 10 đến 15% - mức tối đa mà luật hiện hành cho phép.

Ngoài thuế quan, ông Trump cũng đề cập khả năng sử dụng cơ chế cấp phép như một công cụ gây sức ép với các quốc gia. Ông viết: “Thật khó hiểu khi theo phán quyết này, tôi lại không thể thu phí cấp phép từ họ. Mọi loại giấy phép đều phải trả phí, vậy tại sao Mỹ lại không thể làm điều đó? Cấp phép là để thu phí! Phán quyết không giải thích điều này, nhưng tôi biết câu trả lời!”.

Trước tình hình đó, các đối tác thương mại lớn đã phản ứng trước động thái của Washington. Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp thuế quan, Liên minh châu Âu cân nhắc đóng băng thỏa thuận thương mại song phương, trong khi Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán đã lên lịch.

Trong bài đăng, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lo ngại tòa án có thể tiếp tục ra quyết định bất lợi đối với chính quyền trong vụ kiện sắp tới liên quan đến chính sách hạn chế quyền công dân theo nơi sinh - một hồ sơ pháp lý được dự đoán sẽ gây tranh cãi lớn trong thời gian tới.