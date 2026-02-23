EU dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ vì rủi ro thuế quan

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đóng băng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ hơn về chương trình thuế quan mới của Washington.

Các nhóm chính trị lớn trong Nghị viện châu Âu cho biết sẽ tạm dừng hoạt động lập pháp liên quan đến việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU – Mỹ từ 23/2, chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng luật về quyền hạn khẩn cấp để áp đặt thuế đối ứng trên phạm vi toàn cầu.

EU dừng phê duyệt thỏa thuận thương mại với Mỹ vì rủi ro thuế quan. (Ảnh: Reuters)

Bà Zeljana Zovko, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) về thỏa thuận với Mỹ cho hay EU “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc trì hoãn quá trình phê chuẩn nhằm làm rõ tình hình hiện nay.

Trong khi đó, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào cuối ngày 23/2 nhằm đánh giá lại thỏa thuận thương mại EU - Mỹ. Trước đó, ông cho rằng Nghị viện nên tạm dừng các bước tiếp theo cho đến khi EU nhận được thông tin rõ ràng hơn về chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Thông báo của Tổng thống Trump sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó ông tuyên bố áp đặt mức thuế toàn cầu 10% và sau đó nâng lên 15%, đã để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đối với các đối tác thương mại của Mỹ, đồng thời làm gia tăng bất ổn kinh tế và sự thiếu chắc chắn trong chính sách thương mại của Washington.

Đây không phải là lần đầu tiên Nghị viện châu Âu đóng băng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận với Mỹ. Trước đó, cơ quan này từng có động thái tương tự sau khi Tổng thống Trump đe dọa sáp nhập Greenland.

Theo thỏa thuận đạt được vào mùa Hè năm ngoái giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng xuất khẩu của EU, trong khi EU dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng công nghiệp của Mỹ nhập khẩu vào khối. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu.

EU chấp thuận thỏa thuận được đánh giá là bất cân xứng này với kỳ vọng tránh nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại toàn diện với Washington, đồng thời duy trì sự hậu thuẫn về an ninh từ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh liên quan đến vấn đề Ukraine. Trước đó, Nghị viện châu Âu đặt mục tiêu phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 3 tới.