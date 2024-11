Thuế quan của ông Trump có thể tác động tới 6 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam?

(VTC News) -

Theo VNDirect, mức thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức 10 - 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu sẽ có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đối với Mỹ, việc tăng thuế có thể làm gia tăng lạm phát, giảm nhu cầu nội địa, dẫn đến tăng trưởng GDP Mỹ được dự báo giảm 1%.

“Chúng tôi tin rằng vị thế thương mại của Việt Nam, với Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 29% xuất khẩu, có thể được củng cố, thậm chí là gia tăng thị phần, nhờ chênh lệch thuế quan với Trung Quốc”, VNDirect nêu trong bản cập nhật vĩ mô mới đây.

Nhận định về tác động của việc tăng thuế đối với từng nhóm hàng xuất khẩu, VNDirect cũng cho rằng, tác động từ việc bị áp thuế quan bổ sung (nguy cơ tiềm tàng) sẽ khác nhau, phụ thuộc vào từng mặt hàng, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ và mức độ cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế nội địa Mỹ hoặc các đối thủ xuất khẩu khác trong cùng phân khúc.

"Chúng tôi đánh giá tác động của việc tăng thuế đối với 6 nhóm hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam sang Mỹ, gồm: sản phẩm điện tử, dệt may và giày dép, máy móc và thiết bị, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản và sắt thép. Các sản phẩm này chiếm gần 80% giá trị nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam trong năm 2023", VNDirect nêu.

VNDirect nhận định về mức thuế đối với hàng nhập khẩu sang Mỹ dưới thời ông Donald Trump. (Ảnh minh họa).

Theo VNDirect, trong khi xuất khẩu hàng tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng do áp lực lạm phát cao hơn, các sản phẩm xuất khẩu phục vụ doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và việc các quy định hạn chế được gỡ bỏ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà điều hành cần theo dõi chặt biến động tỷ giá, đặc biệt vào thời điểm cuộc họp của Fed vào giữa tháng 12 tới và ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp kịp thời trong những tuần cuối tháng 10 nhưng VNĐ tiếp tục mất giá trong hai tuần đầu tháng 11 và 4,7% so với đầu năm tính đến ngày 19/11 do DXY tăng hậu bầu cử Mỹ và nhu cầu USD để thanh toán nghĩa vụ nợ của Kho bạc Nhà nước gia tăng.

Trong bối cảnh mới, VNDirect cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể duy trì tăng trưởng ổn định trong năm 2025 dựa trên nội lực đã được củng cố trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, VNDriect điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 xuống 6,6% từ mức 6,9% trước đó để phản ánh tác động tiềm tàng của việc gia tăng các chính sách bảo hộ thương mại trên toàn cầu và việc đồng USD neo cao.

Theo các chuyên gia của VNDirect, để chuẩn bị trước những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, Việt Nam cần củng cố vị thế là đối tác thương mại đáng tin cậy thông qua việc tăng cường minh bạch trong lĩnh vực thương mại và có những nỗ lực được ghi nhận trong việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam thông qua tăng nhập khẩu, đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại lớn, chẳng hạn như các hiệp định liên quan đến khí đốt LNG và mua máy bay từ các nhà sản xuất Mỹ.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu nguy cơ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đối phó với những mặt hàng Trung Quốc có dấu hiệu “né thuế Mỹ”.