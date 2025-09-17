Đội hình 10 ngoại binh khoe sức mạnh, CLB Nam Định đánh bại đối thủ Thái Lan

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định đấu với Ratchaburi bằng đội hình có 10 ngoại binh, chỉ 1 cầu thủ Việt Nam là Lý Công Hoàng Anh. Dàn sao đắt giá của đội chủ nhà chiếm ưu thế và đánh bại đối thủ đến từ Thái Lan với tỷ số 3-1.

Các cầu thủ ngoại của câu lạc bộ Nam Định cho thấy khao khát thể hiện và có nhiều tình huống xử lý cá nhân tốt. Điểm trừ của đại diện Việt Nam là những pha di chuyển, phối hợp chưa được thực hiện nhịp nhàng. Điều này không khó hiểu khi đây mới là lần đầu tiên huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sử dụng đội hình này trong trận đấu chính thức.

CLB Nam Định (áo trắng) chiếm ưu thế trước Ratchaburi.

Dù lối chơi chưa ở trạng thái vận hành tốt nhất, CLB nam Định vẫn làm chủ trận đấu. Sau nhiều tình huống dồn ép, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 35. Caio Cesar đón quả tạt của Mahmoud Eid trong tư thế khó nhưng vẫn tung ra cú sút đánh bại thủ môn Ratchaburi.

Sau khi có bàn thắng, đội bóng thành Nam chủ động chơi chậm lại, giữ thế trận an toàn. Ratchaburi không có rất ít tình huống tấn công. Khi có cơ hội tung ra cú sút, họ lại đá ra ngoài hoặc bị thủ môn Caique Santos cản phá.

Bước sang hiệp 2, đại diện của bóng đá Thái Lan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, khi Ratchaburi chưa thể gây sức ép lên hàng thủ đội chủ nhà, CLB Nam Định liên tiếp có thêm bàn thắng.

Dàn sao ngoại giúp CLB Nam Định thắng đội bóng Thái Lan.

Trong lần hiếm hoi Percy Tau tạo cơ hội cho đồng đội, Brenner Marlos tung ra cú sút rất mạnh khiến thủ môn Ratchaburi không có cơ hội cản phá. Sau đó chỉ 5 phút, tiền đạo người Brazil nâng tỷ số lên 3-0 bằng pha đánh đầu cận thành.

Khoảnh khắc chủ quan hiếm hoi của hàng thủ Nam Định giúp đội bóng Thái Lan có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 60 của Tana. Tuy nhiên, đội khách không có thêm tình huống tấn công nguy hiểm nào sau đó. CLB Nam Định kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1, tạm chia sẻ ngôi đầu bảng với Gamba Osaka (Nhật Bản) sau lượt đầu tiên.

Nam Định 3-1 Ratchaburi Caio 35' Brenner 52' Brenner 57' 60' Tana