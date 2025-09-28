Thực hư Tesla chuẩn bị ra mắt điện thoại cạnh tranh với iPhone 17

(VTC News) -

Không lâu sau khi iPhone 17 ra mắt, tài khoản Facebook Trend Fuel bất ngờ đưa tin về Tesla ra mắt điện thoại sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi smartphone và "Apple nên lo lắng".

Bài đăng gây sốt mạng xã hội về việc Tesla sắp ra mắt Pi Phone, Apple nên lo lắng. (Ảnh: Facebook)

Theo đó, Tesla công bố Pi Phone với giá 789 USD, đi kèm kết nối Starlink miễn phí – cho phép truy cập Internet toàn cầu mà không cần SIM hay Wi-Fi. Người dùng có thể online từ sa mạc đến đỉnh núi, miễn là trong tầm phủ sóng vệ tinh.

Ngoài kết nối vệ tinh, Pi Phone còn gây chú ý với sạc năng lượng mặt trời, đồng bộ Neuralink, khai thác tiền điện tử và tin đồn về tích hợp điều khiển xe Tesla, chụp ảnh AI, cùng truyền hình trực tiếp qua SpaceX.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn và chưa có chứng cứ xác thực.

Trong nhiều năm, các bài đăng trên mạng xã hội và video trên YouTube đã tuyên bố rằng công ty của Elon Musk đang bí mật phát triển một chiếc điện thoại thông minh tương lai.

Tính đến tháng 9/2025, Tesla chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về một chiếc điện thoại có khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc Starlink.

Theo Economic Times, bản thân tỷ phú Elon Musk nói rằng công ty không sản xuất điện thoại, trừ khi các trường hợp trong tương lai buộc họ phải làm vậy. Ông Musk đã được hỏi về điện thoại thông minh nhiều lần. Câu trả lời của ông luôn nhất quán: Tesla sẽ chỉ xem xét chế tạo điện thoại nếu Apple hoặc Google hạn chế các ứng dụng hoặc dịch vụ của Tesla. Hiện tại, các sản phẩm Tesla vẫn hoạt động bình thường trên iOS và Android, nên không có lý do để ra mắt thiết bị riêng.

Trong podcast vào tháng 11/2024, khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Tesla chuẩn bị phát hành điện thoại, tỷ phú Elon Musk khẳng định: “Không, chúng tôi không làm điện thoại.”

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có từng nghĩ đến việc đó không, Elon Musk đã đưa ra giải thích về khả năng của Tesla trong việc tạo ra một thiết bị mới: "Chúng tôi có thể làm điện thoại vì chúng tôi, bạn biết đấy, chúng tôi thích hệ điều hành trong Tesla; nó dựa trên Linux. Nhưng chúng tôi đã viết một lượng lớn phần mềm trên nền tảng đó. Vì vậy, có lẽ, Tesla đang ở vị trí tốt hơn bất kỳ công ty nào trên thế giới để tạo ra một chiếc điện thoại mới không phải là Android hoặc iPhone. Nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn làm, trừ khi chúng tôi buộc phải làm hoặc một điều gì đó đại loại vậy".

Những tin đồn về “Tesla Model Pi” bắt đầu bùng nổ từ năm 2021 - 2022, khi một số hình ảnh ý tưởng xuất hiện trực tuyến và lan truyền mạnh mẽ vì hợp với tầm nhìn tương lai của Tesla. Một số tính năng được đồn đại bao gồm: Kết nối Starlink trực tiếp để có tín hiệu ở bất cứ đâu trên thế giới; Tấm pin sạc năng lượng mặt trời được tích hợp vào thiết bị; Kiểm soát Neuralink thông qua giao diện não-máy tính; Khai thác MarsCoin, liên kết với tầm nhìn thuộc địa hóa Sao Hỏa của Elon Musk. Không có tính năng nào trong số này được Tesla chứng minh hoặc xác nhận.

Điện thoại Tesla, nhưng không phải của "Tesla"

Trong khi đó, một số dòng điện thoại chắc chắn (rugged phone) gắn mác Tesla đã xuất hiện trên thị trường châu Âu và châu Á, chẳng hạn Tesla EXPLR 9 với màn hình 6,3 inch và pin 5000 mAh. Tuy nhiên, đây là sản phẩm của công ty khác sử dụng thương hiệu Tesla theo giấy phép, không liên quan đến Tesla của tỷ phú Elon Musk.

Điện thoại TESLA EXPLR 9 không phải của hãng Tesla (của Elon Musk), mà thuộc về một thương hiệu khác sử dụng tên "Tesla", chuyên sản xuất các điện thoại rugged với pin dung lượng lớn và khả năng chống nước, bụi. (Ảnh: Tesla.info)

Thay vì điện thoại, Tesla và SpaceX của Elon Musk đang tập trung vào các lĩnh vực khác. Chẳng hạn như mở rộng Starlink kết nối Internet vệ tinh toàn cầu, nghiên cứu khả năng kết nối trực tiếp đến các smartphone hiện có. Tesla cũng đang tập trung vào xe điện, pin lưu trữ và giải pháp năng lượng.

Các nhà phân tích cho rằng nếu tham gia thị trường smartphone, Tesla sẽ phải đối đầu trực tiếp với Apple, Samsung và Google — điều không phù hợp với chiến lược hiện tại.