Những điều cần biết khi chọn mua bộ sạc điện thoại

Trong thời đại smartphone trở thành vật bất ly thân, việc chọn mua bộ sạc điện thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một bộ sạc không đạt chuẩn có thể khiến pin nhanh chai, sạc chậm hoặc thậm chí gây hư hỏng thiết bị.

Để đảm bảo hiệu suất và an toàn, người dùng cần nắm rõ những nguyên tắc sau:

Kiểm tra công suất sạc phù hợp

Mỗi điện thoại có giới hạn công suất sạc riêng. Ví dụ, iPhone 16 Pro Max hỗ trợ tối đa 30W, trong khi Samsung Galaxy S25 Ultra có thể lên tới 45W. Hãy chọn bộ sạc có công suất bằng hoặc cao hơn mức này để đảm bảo tốc độ sạc tối ưu. Việc chọn sạc có công suất dư thừa còn giúp bù đắp tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải.

Ưu tiên chuẩn sạc phổ biến

Các chuẩn sạc như USB Power Delivery (PD) và Quick Charge (QC) giúp thiết bị và bộ sạc “giao tiếp” để điều chỉnh điện áp phù hợp, tăng tốc độ sạc và giảm nguy cơ chai pin. Đây là những công nghệ đã trở thành tiêu chuẩn trên hầu hết các smartphone hiện đại.

Xem xét số lượng và loại cổng sạc

Nếu bạn sở hữu nhiều thiết bị như điện thoại, tablet, tai nghe, hãy chọn bộ sạc đa cổng. Một số mẫu còn hỗ trợ sạc thông minh, tự động phân bổ dòng điện phù hợp cho từng thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và bảo vệ pin.

Đừng bỏ qua yếu tố an toàn

Hãy chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận chống quá nhiệt, quá dòng và đoản mạch. Tránh mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng thiết bị là rất cao. Ngoài ra, nên kiểm tra vật liệu chế tạo như vỏ nhựa chống cháy, đầu nối mạ vàng và dây đồng chất lượng cao để đảm bảo độ bền.

Cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế

Nếu bạn thường xuyên di chuyển, hãy chọn bộ sạc nhỏ gọn hoặc tích hợp sạc xe hơi. Với người làm việc văn phòng, bộ sạc để bàn đa cổng sẽ tiện lợi hơn. Ngoài ra, sạc không dây cũng là xu hướng mới, phù hợp với người dùng yêu thích sự gọn gàng và hiện đại.