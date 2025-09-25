Thói quen gây hao pin trên điện thoại Android

(VTC News) -

So với hệ điều hành iOS chỉ dành riêng cho các dòng máy iPhone của Apple, hệ điều hành Android phổ biến hơn và tương thích với nhiều dòng máy điện thoại đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như Samsung, Oppo, Xiaomi, Sony, Google Pixel…

Điện thoại Android được đánh giá là dễ sử dụng, thân thiện với đa phần người dùng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của những dòng máy sử dụng hệ điều hành Android chính là tình trạng sụt pin nhanh.

Theo thông tin từ các diễn đàn công nghệ trong nước và quốc tế, tình trạng điện thoại Android sụt pin nhanh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là việc sử dụng các ứng dụng chạy ngầm, vốn liên tục tiêu thụ năng lượng mà người dùng không nhận thức được.

Việc mở liên tục dữ liệu di động, wifi, GPS... và để độ sáng màn hình quá cao là những lý do khiến hao pin ở điện thoại. (Ảnh: Đức Khánh)

Ngoài ra, màn hình sáng liên tục ở cường độ cao cũng là một yếu tố tiêu tốn pin đáng kể, đặc biệt trong các mô hình điện thoại với màn hình lớn và độ phân giải cao.

Các cập nhật phần mềm không đầy đủ hoặc lỗi cũng có thể gây ra sự suy giảm hiệu suất pin. Điều này xảy ra khi phiên bản hệ điều hành hoặc ứng dụng không được tối ưu hóa, dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng không hiệu quả.

Thêm vào đó, tuổi thọ pin tự nhiên giảm theo thời gian sử dụng, khiến pin không còn giữ được lượng điện như ban đầu. Nhiệt độ môi trường cũng ảnh hưởng đến pin: Phơi nhiệt hoặc lạnh quá mức sẽ làm giảm hiệu suất pin.

Cuối cùng, việc sử dụng kết nối dữ liệu di động, Wi-Fi, và Bluetooth liên tục cũng góp phần làm pin điện thoại Android giảm nhanh chóng.

Để cải thiện tình trạng hao hụt pin nhanh, người dùng điện thoại Android có thể thực hiện một số mẹo sau:

- Tắt các ứng dụng chạy ngầm.

- Mở chế độ Tiết kiệm pin.

- Khởi động lại điện thoại.

- Tắt điều chỉnh độ sáng màn hình tự động.

- Tắt dữ liệu di động khi không sử dụng.

- Tắt các kết nối không cần thiết như Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, dữ liệu di động (3G/4G/5G)

- Hạn chế sử dụng Widget trên màn hình chính để giảm tiêu hao năng lượng.

- Tắt thông báo từ ứng dụng không quan trọng để màn hình không sáng liên tục.

- Tắt GPS khi không sử dụng để tránh hao pin ngầm.

- Bật chế độ máy bay khi ở khu vực sóng yếu để giảm tiêu hao pin.

- Giảm độ sáng màn hình và tắt màn hình nhanh hơn để tiết kiệm năng lượng.

- Không sử dụng hình nền động để giảm mức tiêu thụ pin

Để bảo vệ pin, bạn nên dùng bộ sạc chính hãng, không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn mới sạc mà hãy sạc khi pin còn khoảng 20-30%. Ngoài ra, bạn nên tránh vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, vì điều này sẽ làm cho máy nóng lên và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.