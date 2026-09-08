Thúc đẩy đào tạo và giáo dục y khoa, hướng đến sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Quyết định hợp tác chiến lược giữa Opella và HMA mở ra hướng tiếp cận tiên phong cho y tế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa điều trị lâm sàng và chủ động tự chăm sóc sức khỏe.

Đồng hành cùng định hướng quốc gia trong củng cố y tế dự phòng và cơ sở để phát triển hệ sinh thái y tế bền vững, sáng kiến này kết hợp thế mạnh về mạng lưới rộng khắp và chuyên môn điều trị của Hoàn Mỹ cùng nền tảng khoa học toàn cầu của Opella trong ngành chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Mục tiêu là đồng hành trọn vẹn cùng người dân trên toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe.

Theo khuôn khổ hợp tác đã thống nhất, Opella và HMA sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính:

Theo đó, chương trình hợp tác hướng tới hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn theo nhu cầu thực tế và đào tạo y khoa liên tục (CME), trang bị cho các y bác sĩ những kiến thức khoa học cập nhật cùng kỹ năng tư vấn lâm sàng thực tế.

Song song đó, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật và khoa học thông qua việc đồng hành cùng các hội thảo lâm sàng trọng điểm trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ, hướng tới chuẩn mực y khoa xuất sắc đồng thời bảo đảm tính độc lập chuyên môn.