Thua U22 Việt Nam ở SEA Games, Thái Lan quyết gỡ gạc ở giải châu Á

(VTC News) -

Theo tờ Khaosod, ngày 23/12, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức xác định mục tiêu trước mắt của đội U23 là giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026. Giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6/1 đến 24/1. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm lấy lại niềm tin sau những kết quả chưa như mong đợi tại SEA Games 33.

“SEA Games đúng là để lại nhiều tiếc nuối, nhưng đội tuyển quốc gia không được phép dừng lại. Chúng tôi phải tiến về phía trước với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng. Mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt từng trận và trước hết, phải vượt qua vòng bảng để vào tứ kết”, HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul khẳng định.

Phát biểu sau cuộc họp tổng kết SEA Games và chuẩn bị cho giải châu lục, HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul nhấn mạnh ban huấn luyện đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế còn bộc lộ ở SEA Games để làm nền tảng cho chặng đường sắp tới.

HLV trưởng U23 Thái Lan xác định mục tiêu trước mắt là giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. (Nguồn: Khaosod)

Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở FAT với sự tham dự của Phó chủ tịch Chanwit Pholcheewin, Ủy viên điều hành Piyapong Phiwon, Tổng thư ký Ekaphon Polnavie cùng toàn bộ ban huấn luyện đội U23.

HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul cho biết ban huấn luyện đã báo cáo đầy đủ các vấn đề chuyên môn, từ công tác huấn luyện, tổ chức đội hình cho đến thể lực cầu thủ. Một số cầu thủ chủ chốt không thể góp mặt vì chấn thương hoặc vướng lịch thi đấu với CLB, song FAT đã nhận được sự phối hợp tích cực từ các đội bóng trong việc nhả quân.

Theo nhà cầm quân người Thái Lan, lực lượng từng dự SEA Games vẫn là bộ khung chính của đội, bên cạnh đó U23 Thái Lan được bổ sung thêm nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng đang thi đấu ở lứa U21 hoặc tại các CLB chuyên nghiệp. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển có chiều sâu lực lượng tốt hơn khi bước ra đấu trường châu Á.

Bên cạnh công tác chuyên môn, ban huấn luyện cũng tập trung cải thiện thể lực cho cầu thủ và thu thập dữ liệu qua từng đợt tập huấn, xem đây là cơ sở chuẩn bị cho các mục tiêu lâu dài như ASIAD và những kỳ SEA Games tiếp theo.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ trong tuần này, bắt đầu tập trung từ ngày 29/12 và lên đường sang Ả Rập Xê Út vào ngày 3/1/2026. Tại vòng bảng, đội bóng xứ chùa vàng nằm ở bảng D, lần lượt chạm trán Australia (8/1), Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).