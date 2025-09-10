Xác định 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

(VTC News) -

U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út với tư cách đội đứng đầu bảng C vòng loại. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt đánh bại U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen mà không thủng lưới lần nào.

Ngoài U23 Việt Nam, 10 đội đầu bảng còn lại vượt qua vòng loại là U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc và U23 Syria. Nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á lần thứ 6.

Cộng thêm chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, toàn bộ 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 được xác định đủ. Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan góp mặt. U23 Philippines, U23 Campuchia và U23 Indonesia đứng thứ hai tại các bảng tương ứng nhưng thành tích không đủ tốt để giành "vé vớt".

U23 Kyrgyzstan và U23 Lebanon là 2 đội bóng giành quyền tham dự giải vòng chung kết U23 châu Á lần đầu tiên. Các đội còn lại đều là những cái tên quen thuộc (đều có ít nhất 4 lần góp mặt tại giải đấu trước đây, trong đó có đủ 5 đội từng giành chức vô địch giải đấu).

Đối với U23 Việt Nam, đây là lần thứ 6 vượt qua vòng loại - chỉ kém 6 đội là Ả Rập Xê Út, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan (7 lần). Lần duy nhất bóng đá Việt Nam không có đại diện tham dự giải là năm 2013, khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm sau tại Ả Rập Xê Út. Các đội tuyển được chia làm 4 bảng đấu. Giải lần này không tính suất tham dự Olympic (môn bóng đá nam).