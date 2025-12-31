Thua toàn diện ở SEA Games, Madam Pang vẫn được động viên

(VTC News) -

Hiệp hội Nhà báo – Nhiếp ảnh Thể thao Thái Lan mới đây đã công bố biệt danh cho LĐBĐ Thái Lan của Madam Pang cũng như các vận động viên, các liên đoàn thể thao trong nước nhằm phản ánh những câu chuyện nổi bật, cả tích cực lẫn tranh cãi trong năm 2025.

Việc đặt “biệt danh” là thông lệ hằng năm của Hiệp hội Nhà báo – Nhiếp ảnh Thể thao Thái Lan. Mục đích là để chọc vui, trêu đùa và các biệt danh được đặt ra không mang ý nghĩa xúc phạm hay công kích.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) của Madam Pang được đặt biệt danh là “Liên đoàn gánh vác đủ thứ”. Tờ Main Stand lý giải đây là 1 năm sóng gió với FAT và Madam Pang cùng với liên đoàn đã phải gánh vác nhiều thứ, từ khoản nợ bản quyền 360 triệu baht gây khủng hoảng tài chính, cho tới các vấn đề HLV nhằm cải thiện thành tích và định hướng bóng đá Thái Lan.

Madam Pang đã phải gánh vác nhiều công việc ở LĐBĐ Thái Lan

“Dù thành tích sân cỏ không như mong đợi, Madam Pang vẫn được ghi nhận vì nỗ lực giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng mà bản thân bà không phải người gây ra, từ nợ nần, bản quyền Thai League đến việc cải thiện mọi khía cạnh chuyên môn. Bà phải gánh vác áp lực nặng nề trên mọi phương diện”, tờ Main Stand lý giải về biệt danh mà truyền thông đặt cho FAT.

“Tại SEA Games 33, Madam Pang cố gắng mang lại niềm vui cho người dân Thái Lan bằng một tấm HCV làm quà năm mới, từ việc chuẩn bị sân tập, điều chỉnh lịch Thai League cho đến dự kiến thưởng lớn cho cầu thủ. Tuy nhiên, kế hoạch không thành do nhiều CLB phản đối vì Thai League là hệ thống chuyên nghiệp. Dù chưa đạt mục tiêu, sang năm 2026, hy vọng Madam Pang sẽ tiếp tục đưa bóng đá Thái Lan tiến xa hơn”, tờ Main Stand viết.

Vụ việc nữ game thủ Naphat Warasin gian lận ở môn esports khi gặp ĐT Việt Nam tại SEA Games 33, khiến Liên đoàn Esports Thái Lan sau đó phải rút toàn bộ đội tuyển nữ khỏi nội dung Liên Quân Mobile, cũng được đặt biệt danh. Hiệp hội Nhà báo – Nhiếp ảnh Thể thao Thái Lan đặt biệt danh theo cách chơi chữ cho vụ việc này là “tắt sóng trực tiếp" hoặc "tắt sóng khi đang livestream", nghĩa bóng có thể hiểu là “tắt sóng sự nghiệp”, ám chỉ sự nghiệp của Naphat Warasin tiêu tan bởi vụ gian lận nói trên.

Sự nghiệp của nữ game thủ Naphat Warasin tiêu tan vì gian lận ở SEA Games 33

Tờ Main Stand giải thích: “Naphat Warasin đã tạo ra vết hoen ố lớn cho eSports Thái Lan, kéo theo tai tiếng ở cấp độ quốc gia. Không ai nghĩ rằng Naphat Warasin lại dám gian lận ngay trong thời điểm thi đấu, lại còn ở chính tựa game ROV, thể loại đối kháng mà cô được xem là sở trường. Điều đáng nói là Naphat Warasin bị phát hiện bởi chính các trọng tài, nhân viên người Thái trong lúc thi đấu trực tiếp. Thực tế, Tokyo Gurl không trực tiếp điều khiển chiếc điện thoại trên tay, mà chỉ đổi ngón tay bấm để đánh lạc hướng ban giám khảo, nhưng hành vi này không đủ tinh vi”.

“Khi những dấu hiệu bất thường bị lộ, sự thật được phơi bày: một người bạn thân ngồi bên ngoài phòng thi đấu mới là người trực tiếp chơi game trên màn hình thay cho cô. Vụ việc khiến Chủ tịch Liên đoàn, ông Santi Lothong, phải tuyên bố dừng cuộc thi và sau đó rút đội tuyển nữ khỏi giải đấu. Hệ quả là tương lai thi đấu game của Tokyo Gurl (Naphat Warasin) sụp đổ chỉ trong chớp mắt, kèm theo án phạt cấm khoác áo đội tuyển quốc gia suốt đời. Chưa kể, những hình phạt bổ sung khác vẫn có thể được đưa ra sau quá trình điều tra bổ sung”,Main Stand khẳng định.