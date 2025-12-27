SEA Games 33 đầy sai sót, Bộ trưởng Thái Lan nói 'không tệ'

(VTC News) -

Ngày 26/12, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilatthayakon lên tiếng giải thích về công tác tổ chức SEA Games 33. Tờ Khaosod cho biết ông Atthakorn đánh giá SEA Games 33 "không tệ như dự đoán”, bất chấp làn sóng chỉ trích xoay quanh sự thiếu chuẩn bị và hàng loạt tranh cãi phát sinh.

“Chúng tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích và sẽ không tiếp tục tranh cãi, vì điều đó có thể gây thêm bất mãn cho các bên liên quan”, ông Atthakorn khẳng định. Theo ông, Liên đoàn Thể thao Thái Lan (SAT) nhận toàn bộ trách nhiệm về những sai sót. Bản thân ông cũng nhận một phần trách nhiệm về mình khi quỹ thời gian chuẩn bị còn hạn chế, dẫn đến nhiều vấn đề xoay quanh SEA Games.

Theo Khaosod, ông Atthakorn thừa nhận SEA Games 33 là một trong những kỳ Đại hội gây nhiều tranh cãi nhất từ trước đến nay, song nhấn mạnh bức tranh tổng thể vẫn mang gam màu tích cực. Theo Bộ trưởng Thái Lan, những sai sót trong quá trình tổ chức là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là các vấn đề phát sinh đều đã được xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa tác động tiêu cực.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận xét SEA Games 33 không tệ như dự đoán. (Nguồn: Khaosod)

Đáng chú ý, ông Atthakorn tiết lộ rằng không chỉ các quốc gia trong khu vực, mà cả đại diện từ bên ngoài Đông Nam Á cũng dành những đánh giá tích cực cho SEA Games 33. Nhiều đoàn thể thao bày tỏ sự hài lòng với nỗ lực của nước chủ nhà. Họ cũng dành lời khen cho việc Thái Lan giải quyết các khó khăn ban đầu một cách nhanh chóng.

"Tôi thừa nhận mọi sai sót và sẽ nỗ lực khắc phục chúng. Còn về các khía cạnh khác, đặc biệt là lễ khai mạc, không thể phủ nhận là chúng tôi đã mang đến một điều gì đó mới mẻ và khác biệt, bất chấp những hạn chế mà chúng tôi gặp phải”, ông Atthakorn nhận định.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh SEA Games 33 nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Thái Lan, từ công tác tổ chức, cơ sở vật chất cho đến các quyết định chuyên môn. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Atthakorn Sirilatthayakon, điều quan trọng nhất là Thái Lan đã hoàn thành vai trò chủ nhà và để lại ấn tượng không quá tiêu cực như nhiều người lo ngại ban đầu.