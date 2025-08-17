Trực tiếp Man Utd vs Arsenal, vòng 1 Ngoại Hạng Anh hôm nay 17/8

Man Utd vs Arsenal (22h30 ngày 17/8)

Trận đấu Manchester United gặp Arsenal là thử thách khó khăn đối với cả 2 đội bóng ở vòng đấu mở màn của mùa giải. Đây là thời điểm hầu hết các câu lạc bộ đều chưa ở trạng thái tốt nhất sau kỳ nghỉ. Điều đó càng khiến cho những trận cầu đinh trở nên khó đoán.

Man Utd bước vào mùa giải mới với sự lạc quan. Các tân binh đắt giá ở hàng công, đặc biệt là Benjamin Sesko được kỳ vọng sẽ giúp "Quỷ đỏ" khắc phục điểm yếu lớn nhất - khả năng ghi bàn. Tiền đạo người Slovenia chắc chắn là cái tên được chú ý nhiều nhất của đội chủ nhà trong trận đấu trên sân Old Trafford tối 17/8.

Trong mùa giải tồi nhất, Man Utd vẫn đủ sức làm khó Arsenal.

Phía đối diện, Viktor Gyokeres là nhân tố được chờ đợi trong đội hình Arsenal. Sesko và Gyokeres được người hâm mộ và truyền thông châu Âu so sánh trong suốt mùa hè. Arsenal chọn Gyokeres, trước khi Man Utd thuyết phục được Sesko. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội sẽ là căn cứ đầu tiên để cổ động viên đánh giá xem ai hơn ai.

Man Utd gây khó khăn cho Arsenal ở cả 3 lần đối đầu trong mùa giải trước. Chính "Quỷ đỏ" loại đối thủ này ở đấu trường FA Cup. Điểm chung của các trận đấu này là lối chơi phòng ngự chủ động của Man Utd khiến Arsenal bế tắc.

Kịch bản của các trận mùa trước giữa 2 đội có thể lặp lại. Nhiều khả năng đây là trận đấu có ít bàn thắng. Arsenal được đánh giá cao hơn nhưng phải chơi trên sân khách với đối thủ được coi là "khắc tinh".