Man Utd 'lật kèo', chiêu mộ thành công Benjamin Sesko

(VTC News) -

Thỏa thuận trị giá 76,5 triệu euro (66,4 triệu bảng; 89,1 triệu USD) cùng với 8,5 triệu euro phụ phí đã được thông qua. Sesko đã được cho phép di chuyển để kiểm tra y tế trước khi thương vụ chính thức hoàn tất. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Sesko sẽ ký hợp đồng có thời hạn tới 2030 với đội bóng chủ sân Old Trafford.

The Athletic đưa tin hôm thứ Tư rằng Man Utd đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi này sau khi đưa ra đề nghị 75 triệu euro và 10 triệu euro phụ phí. Newcastle United cũng theo đuổi Sesko và đã đạt thỏa thuận với Leipzig vào hôm thứ Ba với mức giá 82,5 triệu euro cộng thêm 2,5 triệu euro phụ phí.

Benjamin Sesko sẽ gia nhập MU với hợp đồng có thời hạn tới 2030

Tuy nhiên, tuyển thủ Slovenia lại ưu tiên Man Utd hơn và các cuộc đàm phán đã tiến triển theo hướng đáp ứng mong đợi của Leipzig. Man Utd sau đó đã hoàn tất thương vụ một cách tương đối nhanh chóng và suôn sẻ.

Newcastle ban đầu đề xuất 75 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí, rồi nâng lên ít nhất 80 triệu euro vào thứ Hai. Trong vòng 24 giờ, Man Utd đã vào cuộc với đề nghị 75 triệu cộng 10 triệu. Newcastle sau đó tìm được thỏa hiệp với Leipzig, nhưng rõ ràng Sesko đã nghiêng về đội bóng của HLV Ruben Amorim.

Mùa trước, Sesko ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho Leipzig. Kể từ khi chuyển đến từ Red Bull Salzburg năm 2023, anh đã ghi 39 bàn, 8 kiến tạo sau 87 trận cho đội bóng Bundesliga.

Trước đó, Man Utd đã tăng cường hàng công với 2 tân binh là Matheus Cunha (từ Wolves) và Bryan Mbeumo (từ Brentford).