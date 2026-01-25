Báo cáo Thường trực Chính phủ việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong tháng 1

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty chủ động nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trình Chính phủ trước ngày 5/2.

Về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

"Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1/2026", công điện nêu.

Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, nhất là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao…; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất…để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan cũng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng hai con số.

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Triển khai giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý II/2026.

Hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng; các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án sân bay Thổ Chu (An Giang)…; triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Về tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, tăng cường kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, không để găm hàng, đội giá...

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, nhất là thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ La-tinh, Châu Phi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu trong tháng 4.

Về khai thác, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế đột phá phát triển các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, tạo nền tảng nhân lực cho phát triển dài hạn.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ, chất lượng việc xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong năm 2026.

Bộ Tài chính, UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 1.

Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, trình Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong khi chưa họp Quốc hội) ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau khi được ban hành).

Anh Văn